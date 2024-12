Os muitos pontos de vista da venda de Hércules do Fortaleza ao Fluminense

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Hércules, volante do Fortaleza Esporte Clube

Fazia tempo que eu não via uma transferência gerar tantas opiniões divergentes como a venda de Hércules do Fortaleza para o Fluminense, divulgada e concretizada na sexta-feira, 20, pelos clubes envolvidos, incluindo Atlético-CE e Tiradentes-CE, também donos dos direitos do atleta. Há, efetivamente, ótimos argumentos para defender qualquer lado, até porque se trata da saída de um jogador importante, com valores até então inéditos para o futebol cearense. Convido o atento leitor, então, a examinar comigo os principais pontos de vista da história, sem nenhuma pretensão de encerrar o assunto.

Começo pelo jogador, lembrando: nenhum atleta muda de clube sem desejar e concordar. Hércules entendeu que sair do Fortaleza era o melhor e escolheu o Fluminense, onde tem muita chance de ser titular (ao contrário de Flamengo e Palmeiras). Vai receber um salário maior, mais visibilidade, aumentar as chances de atuar no exterior e na seleção brasileira, portanto, uma escolha legítima. Perder a chance de jogar a Libertadores 2025 pelo Fortaleza, seguir em um clube organizado, onde foi valorizado, e aguardar alguma proposta melhor não foram cenários suficientes para a sua permanência.

Pela posição do Flu, a negociação também foi positiva. Consegue um jogador de extrema qualidade, por um bom valor (R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos), ainda mais no mercado inflacionado. Os riscos são inerentes a qualquer contratação: precisa aproveitar bem o volante, trabalhar por uma adaptação rápida e contar com o bom desempenho do atleta. O futebol não é uma ciência exata, afinal.

Observando os pontos de vista dos vendedores - Fortaleza (55% dos direitos), Atletico-CE (30%) e Tiradentes (15%) - a lucratividade foi realmente espetacular. Jogador revelado na base do futebol cearense, comprado pelo Tricolor por R$ 250 mil, para ser vendido em três anos por R$ 29 milhões é um negócio sem precedentes.

No caso do Fortaleza, o maior problema é no campo. Perde um atleta excelente e adaptado, com poder de marcação e de colaboração das ações ofensivas, raríssimo volante fazedor de gols. Será desafiador encontrar quem possa fazer bem tantas funções. Há, entretanto, outras questões para reflexão, como estar convencido de que vale fazer o máximo esforço para ter a totalidade (ou quase) dos direitos econômicos de seus jovens. O clube também deve avaliar se fez o suficiente para comprar mais participação assim que percebeu o potencial de Hércules.

Também é preciso destacar que, na comparação com outras equipes do país, o Tricolor ainda não tem tradição em grandes vendas nacionais e internacionais, e isso faz total diferença no valor dos jogadores. A saída de Hércules certamente poderia ocorrer por uma quantia maior e direto para o exterior, mas tal cenário é uma construção a médio e longo prazo. Não é de uma hora para outra que o Fortaleza vai se colocar como protagonista no mercado. Leva tempo.

O fato é que o Tricolor foi muito competente para achar Hércules no futebol local e Vojvoda mais ainda, quando logo enxergou no piauiense as valências de um grande meio-campista e o fez crescer meteoricamente. Seja encontrando no mercado ou formando desde cedo, é absolutamente fundamental para o clube seguir com parâmetros assim.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Brilhante João Fonseca no título do Next Gen ATP. Aos 18 anos, o brasileiro não é promessa, é realidade.

2. Tottenham 3-6 Liverpool, ontem, foi divertimento puro, menos para os torcedores da equipe de Londres.

3. Atlético-MG, Santos e Grêmio seguem sem treinadores para 2025.