Ceará: chegada de Keiller acirra disputa no gol alvinegro

Foto: Ricardo Duarte / Inter Keiller, ex-Internacional e Vasco, é o novo goleiro do Ceará para 2025

O mercado de contratações do Ceará continua naturalmente agitado. Quando uma equipe sobe de divisão, é preciso reformulação robusta. Para o gol, Keiller acertou. O jogador não conseguiu atuar pelo Vasco neste ano. O excelente Léo Jardim não deu brecha. O primeiro desafio, portanto, será mostrar ao técnico Léo Condé que a ausência de ritmo não gera influência direta na briga pela titularidade. Bruno Ferreira terminou o ano melhor do que começou. Quanto a Fernando Miguel, recuperado de contusão, ele tem condições para ser titular na Série A, mas é preciso avaliar as condições pós longa recuperação física. Richard segue machucado e deve voltar apenas em meados de 2025. Com Keiller, a briga pelo gol do Ceará segue sem unanimidade, fica mais acirrada e imprevisível.

Ainda sobre o Ceará, as contratações anunciadas para a próxima temporada continuam seguindo o padrão: atletas por empréstimo ou livres no mercado, sem gastos elevados, que entendam o projeto e o comprometimento que será exigido pelo clube. Os nomes mais fortes e de impacto unânime estão sendo aguardados pela torcida.

Craque do Brasileiro de Futsal 2024, Rômulo, capitão do Fortaleza, esteve comigo no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda, 23. Cearense, sempre torcedor do Tricolor, realizou o sonho, até então improvável, de vestir a camisa do time de coração. Naturalizado russo, com carreira espetacular e longa na Europa, o atleta de 38 anos tem contrato até o fim de 2025 e elogiou muito a estrutura do clube. Entrevista completa no Youtube do O POVO Online.

O número que importa

O Fortaleza pedia 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 70% de Hércules, mas tal proposta nunca chegou. Contatos ocorreram com diversos clubes, entre eles Betis-ESP, Braga-POR, Salernitana-IT, equipes dos EUA e do Brasil. Quando o Tricolor baixou a pedida para 4.5 milhões de euros (R$ 29 milhões), o Fluminense topou o negócio.

Nesta quarta-feira, dia 25 de dezembro, o jornal O POVO impresso não circula. A partir do dia 26 entro em um breve período de férias, retornando aos textos por aqui no dia 10 de janeiro. Agradeço muito a gentileza da leitura neste espaço - e a audiência nas demais plataformas do O POVO que tenho a honra de fazer parte - durante o ano de 2024. Até o retorno e que o Natal e o Ano Novo sejam de tranquilidade.

Já viu? *

Esportes pelo Mundo. Ótima série documental com seis episódios (40 minutos cada) mostra atletas testando seus limites em jogos e tradições ao redor do planeta. Maratona no deserto, luta contra zebus, ondas gigantes, saltos de penhascos e escaladas estão entre as histórias mostradas. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Pedro Rocha, ex-atacante de Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, será reforço do Remo para os desafios do ano que vem, especialmente a Série B.

2. Pedro Caixinha, cotado em diversos clubes após a sua demissão do Red Bull Bragantino, acertou com o Santos para a temporada 2025.

3. Pedro Raul e Pedro Henrique estão na lista de prováveis saídas do Corinthians. O time ficou com excesso de atacantes após a boa janela realizada no meio do ano.