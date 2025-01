Reconhecimento facial nos estádios é mais do que necessário

Foto: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste Arena Castelão tem capacidade para mais de 60 mil pessoas

Em função da Lei Geral do Esporte, que exige, a partir deste ano, a adoção da tecnologia de reconhecimento facial em estádios com capacidade maior que 20 mil pessoas, o Castelão e a Arena Romeirão vão contar com os equipamentos necessários. Na atual circunstância de violência no país, a medida é mais do que necessária.

Francisco Barbosa, presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), concedeu entrevista nesta sexta-feira, 10, aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, na rádio O POVO CBN, informando que a demanda deve ser finalizada até o meio do ano.

A implementação do reconhecimento facial em estádios de futebol traz diversas vantagens e a principal delas é o aumento da segurança, permitindo a identificação rápida de torcedores com antecedentes criminais ou envolvidos em incidentes. Evidentemente que outra consequência é a melhora da experiência do público, com entradas mais ágeis e sem necessidade de ingressos físicos.

O monitoramento de comportamentos suspeitos também vai auxiliar na prevenção de tumultos e episódios de violência, mas é fundamental que os atores envolvidos na condução do aparato estejam absolutamente treinados e que tudo seja exaustivamente testado antes do início do uso.

Fortaleza e a imagem do clube no exterior



Os dez dias que o Fortaleza ficará na Flórida serão relevantes para a imagem do clube no exterior. Como a diretoria e a comissão técnica trataram de garantir toda a estrutura para a intensidade dos treinamentos, a marca da equipe será valorizada, sem gastos e sem prejuízo para o elenco.

Vaquinha do Corinthians para a torcida

A campanha para a torcida do Corinthians doar dinheiro visando pagamento da dívida do estádio continua e o Ceará está entre os 10 estados que mais doaram. Ao todo, o arrecadado por corintianos moradores do Ceará está em R$ 372 mil. O objetivo da supervaquinha é totalizar R$ 700 milhões (a dívida total da Arena Corinthians) e, até agora, o montante doado passa de R$ 34,8 milhões. A média de doações, é verdade, caiu muito em relação aos primeiros dias. São Paulo, Paraná e Minas Gerais são as localidades com mais doações. O Ceará é o décimo lugar no ranking.

LAKERS: HORA DE VENCER. Em duas temporadas, a série mostra a revolução técnica e tática do Los Angeles Lakers, que passou a dominar o basquete nos Estados Unidos na década de 1980. A chegada de Earvin "Magic" Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, além das histórias do dono da franquia, Jerry Buss, são também muito bem contadas. Onde: MAX

E o elenco do Ceará para 2025?



1. Apesar de ter anunciado os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Tubarão e Galeano, o Ceará ainda precisa de pelo menos mais três reforços para o setor.

2. Do elenco de 2024, apenas Aylon — que pode fazer mais de uma função — permanece. Assim, o time necessita de dois centroavantes e mais um atleta de lado do campo.

3. Com uma temporada de muitos jogos, o setor ofensivo vai precisar de ao menos oito atletas prontos e com características diversas para o técnico Léo Condé.