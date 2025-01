O estadual que não vale nada, mas vale muito

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.04.2024: Erick Pulga e Tinga. Ceará x Fortaleza na Arena Castelão, pela final do campeonato cearense. (Foto: Aurélio Alves

Tenho um grande estranhamento quando ouço ou leio algum torcedor menosprezar os campeonatos estaduais, como se mais nada significassem.

Entendo e tenho vivido de perto as profundas mudanças do futebol ao longo dos anos recentes. Há novas metas nacionais e internacionais, obviamente, e os clubes brasileiros estão atentos e em evolução.

O esporte possui cada vez mais dinheiro, as sociedades anônimas do futebol e casas de apostas chegaram para ficar, e o calendário segue extremamente apertado para os atletas.

O título do Campeonato Estadual, entretanto, mantém relevância para clubes e torcedores, mesmo diante da crescente profissionalização e das competições mais lucrativas. Ceará e Fortaleza, como instituições, por exemplo, valorizam muito o torneio. Embora as premiações e a visibilidade nacional e internacional sejam atrativos poderosos, a carga histórica e cultural do estadual cearense — que paga muito pouco — não pode e nem deve simplesmente ser apagada.

Para os clubes, vencer o torneio não apenas reforça sua identidade local, mas também proporciona um troféu que simboliza a supremacia sobre o principal rival. Vale aqui e em qualquer outro estadual do Brasil, muitos já com bola rolando em 2025. Claro, cada torcedor pensa como quiser, mas o título é motivo de orgulho e celebração. Entram em campo rivalidades históricas e centenárias, cenários que transcendem campo e bola, incorporando uma tradição que está além do aspecto financeiro.

É preciso lembrar também da existência dos outros clubes, para além de Ceará e Fortaleza, e da quantidade de atletas revelados. Hércules, do Fortaleza e Erick Pulga, do Ceará, foram vendidos recentemente — por valores milionários — porque em algum momento ganharam destaque no Estadual.

Assim, por mais que o futebol continue a evoluir em direção a um modelo mais globalizado e comercial, enquanto o Estadual existir — e não sou contra que passe por eventuais modificações — vencer é o objetivo principal.

Barcelona atropela o Real Madrid

O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, ontem, em confronto de sete gols. Na Arábia Saudita, o Barça fez 5 a 2, com outra ótima atuação de Raphinha, melhor em campo: dois gols e uma assistência.

Aliás, enquanto Real Madrid e Barcelona se enfrentavam na final da Supercopa, o Atlético de Madrid não tomava conhecimento e vencia o Osasuna por 1 a 0, em casa, gol do ótimo argentino Alvarez, para assumir a liderança do Campeonato Espanhol, com 44 pontos em 19 partidas.

Cruzeiro, Grêmio e Benfica



1. O Cruzeiro terminou a forte janela de início de ano com nove reforços: Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Fágner, Marquinhos, Rodriguinho, Bolasie, Eduardo e Rodriguinho

2. Já entre as especulações do mercado nacional, as que mais chamam atenção agora: Ayrton Lucas, do Flamengo para o Grêmio e Arias, do Fluminense para o Palmeiras.

3. O Benfica levou o título da Taça da Liga de Portugal depois de nove anos de jejum. Bateu o Sporting, nos pênaltis, no sábado.