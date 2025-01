Ceará: centroavante é prioridade total no mercado da bola

Foto: AURÉLIO ALVES Aylon marcou 14 gols pelo Ceará na temporada 2024, 10 na Série B

Na montagem do elenco do Ceará para os enormes desafios da temporada 2025 — o Campeonato Cearense já começa no próximo sábado e a Copa do Nordeste tem início também durante este mês — o sistema ofensivo ainda é o que requer ao menos mais três contratações, com prioridade total para um ou até dois centroavantes.

O técnico Léo Condé sabe perfeitamente disso e tem tido conversas constantes com os dirigentes e analistas do clube. O mercado, extremamente inflacionado, nunca foi fácil, mas está ainda mais complexo, praticando valores assustadores — tanto nos salários, como nas compras de direitos econômicos —, inviabilizando boa parte dos interesses.

É justamente em função de toda a dificuldade atual para encontrar jogadores que a atenção na escolha precisa ser ainda maior. Não é por acaso que nenhum centroavante foi anunciado até agora e o Alvinegro vai começar a temporada com apenas cinco jogadores de frente, quando precisa de ao menos oito para encarar todoas as competições, especialmente o Campeonato Brasileiro.

Evidentemente que Aylon e Pedro Henrique podem fazer a função centralizada. No começo da temporada, inclusive, serão utilizados assim, em revezamento, valendo para a formação inicial e também durante as partidas, dependendo do adversário e da necessidade. É bom lembrar, entretanto, que ambos não são centroavantes e possuem características táticas semelhantes entre si, com potencial de rendimento maior atuando na posição de segundo atacante ou pelos lados de campo.

A importante confirmação de Matheus Bahia no elenco

Depois de uma novela enorme que envolveu a venda de Erick Pulga, Matheus Bahia está confirmado no elenco do Ceará para 2025. O lateral esquerdo — melhor ofensivamente do que na defesa — entrou em campo 49 vezes pelo Alvinegro em 2024 e, no geral, teve bom papel no acesso para a Série A.

Ceará e Fortaleza estão entre os 32 melhores times da Copinha. Por mais que a principal razão da base seja a revelação de jogadores, avançar na principal competição do país é sempre positivo. Luizão, goleiro do Fortaleza, e Guilherme, atacante do Ceará, brilharam demais nesta segunda, contra XV de Piracicaba e América-MG. Um dia inesquecível para ambos.

Já viu? *

O RINGUE. Nesta boa série francesa em cinco episódios de cerca de 50 minutos cada, Taylor (Melvin Boomer) é um lutador amador de MMA que precisa trilhar um caminho complicado para conseguir — ou não — entrar no circuito profissional do esporte. Onde: Netflix

City, Raphinha e Bayer Leverkusen

1. Após fase pavorosa, o Manchester City venceu três jogos seguidos, marcando 14 gols. Nesta terça, contra o Brentford, entra em campo para confirmar a recuperação.

2. Raphinha segue brilhando no Barcelona na temporada 2024/2025. São 19 gols e 10 assistências em 27 jogos. Eficiência absurda. Hoje, um dos melhores do mundo.

3. Com uma sequência de seis vitórias seguidas na Bundesliga, o Bayer Leverkusen (35 pontos) se tornou o principal perseguidor do líder Bayern de Munique (39 pontos).