Fortaleza: Machuca não deu certo e os motivos são evidentes

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Atacante Machuca fez 63 partidas pelo Fortaleza, com seis gols marcados

Na balança dos jogadores que foram bem ou mal no Fortaleza desde que Vojvoda assumiu o comando da equipe, em 2021, pesa muito mais o lado positivo, basta ver os resultados neste período. Dirigentes, comissão técnica e elenco abraçam os reforços e cuidam para que tudo dependa apenas do desempenho nos treinamentos e nas partidas.

O futebol está longe de ser uma ciência exata e diversas contratações não vingam. Foi assim com Imanol Machuca. O atacante teve todas as oportunidades possíveis em um ano e meio no Pici, mas jamais conseguiu se firmar, principalmente no aspecto técnico.

Nem me refiro ao número de gols marcados, porque ele jamais foi um goleador nato na Argentina e repetiu isso no Fortaleza. Em todo caso, Vojvoda apostava nele como um construtor driblador pelos lados do campo. O técnico também tentou centralizar seu posicionamento, mas nada funcionou. Machuca foi mal individualmente, mostrava insegurança e falta de concentração. Foram essas as principais causas do seu insucesso, mas a avaliação do seu potencial também foi dimensionada de forma equivocada. Seu empréstimo ao Velez em troca de R$ 1,5 milhão, além de opção de compra por um valor alto, foi um excelente negócio para o Fortaleza. O atual campeão argentino ignorou o que Machuca deixou de fazer no Tricolor e aposta agora na volta ao país para ele se recuperar.

A chegada do zagueiro Gastón Ávila ao Fortaleza

Conhecido da comissão técnica do Fortaleza há bastante tempo, Gastón Ávila é um acerto de mercado do clube. Do Boca Juniors, o zagueiro saiu em 2022 para o Royal Antwerp FC, da Bélgica, por 4,5 milhões de euros — hoje, R$ 28 milhões. Em 2023, depois de boa temporada no futebol belga, chamou atenção do Ajax, da Holanda, que comprou os seus direitos econômicos por 12,5 milhões de euros, hoje cerca de R$ 80 milhões.

Contusão grave atrapalhou a então promissora carreira de Gastón em 2024, que agora escolheu o Fortaleza para voltar a jogar futebol. Ajax e Tricolor devem dividir os salários, informou o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN. O argentino, canhoto e de apenas 23 anos, nasceu em Rosario, região mais do que conhecida de toda a comissão técnica do clube. Ele também atua como lateral-esquerdo.

A grave lesão de Gabriel Jesus



Gabriel Jesus se machucou com gravidade e deve ficar fora do futebol por pelo menos nove meses. O atacante brasileiro do Arsenal teve ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo diante do Manchester United, no domingo. Uma lástima.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

O fenômeno João Fonseca



1. O mundo do tênis já falava sobre João Fonseca, com mais ênfase, há cerca de dois ou três anos. Seu potencial era visível, mas não se sabia ao certo quando ou se explodiria e se seria de uma vez ou gradativamente.

2. Nas semanas recentes, os dois títulos conquistados, suas 14 vitórias seguidas e a estreia monumental desta terça-feira, no Australian Open, quando derrotou o ótimo Rublev por 3 a 0, o colocaram na pauta mundial.

3. Aos 18 anos, João é maduro, corajoso, técnico e dono de uma potência absurda nos golpes. Melhor: está extremamente bem assessorado pelos pais e treinadores. Qualquer oscilação por mais um ou dois anos será normalíssima e ele está preparado.