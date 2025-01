Fortaleza: orçamento aumenta 1.512% em oito anos e bate vários recordes

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

A previsão do orçamento do Fortaleza para 2025 de R$ 387 milhões (somando SAF e Associação) é o maior da história do clube e do futebol cearense, com potencial para ser também o mais alto da história do futebol nordestino, dependendo dos dados do Bahia para a atual temporada.

Em 2018, na Série B, o Tricolor aprovou R$ 24 milhões de orçamento, representando um salto 16 vezes maior na comparação com 2025, ou seja, oito temporadas depois.

Já no primeiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019, o valor subiu pra R$ 56 milhões e tem aumentado significativamente temporada após temporada. Ano passado o orçamento foi de R$ 258,5 milhões.

O sucesso esportivo do time de futebol em campo reflete diretamente no orçamento e, claro, nas despesas também, justamente para conseguir estar entre os melhores clube do país e sempre presente em competições internacionais.

A relação de orçamento do Fortaleza de 2018 a 2025:

2018 R$ 24 milhões

2019 R$ 56,7 milhões

2020 R$ 109 milhões

2021 R$ 113,7 milhões

2022 R$ 141 milhões

2023 R$ 208,6 milhões

2024 R$ 258,5 milhões

2025 R$ 387,3 milhões