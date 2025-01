Fortaleza: orçamento recorde é termômetro do suceso em oito anos

A previsão do orçamento do Fortaleza para 2025 de R$ 387 milhões (somando os R$ 375 milhões da SAF e os R$ 12 milhões da Associação) é o maior da história do clube e do futebol cearense, com potencial para ser também o mais alto da história do futebol nordestino, dependendo dos dados do Bahia para a atual temporada, que ainda não foram confirmados.

Em 2018, ano em que disputou a Série B e conquistou o título nacional com 71 pontos, o Tricolor aprovou R$ 24 milhões de orçamento. Assim, houve um salto de 16 vezes de lá até 2025. Deste modo, em um período de oito anos e agora como SAF, o time cresceu 1.512%.

Já no primeiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019, o valor subiu para R$ 56 milhões e tem aumentado significativamente temporada após temporada. Ano passado, por exemplo, o orçamento foi de R$ 258,5 milhões.

O sucesso esportivo da equipe de futebol profissional reflete diretamente na expectativa de faturamento e, claro, nas despesas, justamente para conseguir estar entre os melhores clubes do país e em busca de classificação e bom desempenho em competições internacionais.

No aspecto financeiro, as previsões de receitas e gastos já estão garantidas quando o orçamento é elaborado. Via de regra, o Fortaleza tem conseguido sempre receitas superiores aos orçamentos aprovados e previstos. São cenários que dependem, inclusive, do desempenho nos torneios, que podem aumentar os valores recebidos por premiação, além patrocínios pontuais e novas receitas.

O número que importa

O sorteio da Copa do Nordeste formou o grupo A mais forte, com três equipes da Série A: Fortaleza, Sport e Vitória. Já o grupo B ficou com Ceará e Bahia. Importante lembrar: a mudança de regulamento agora determina sete jogos na primeira fase e os enfrentamentos serão dentro dos grupos. Nos anos anteriores eram oito partidas na primeira fase.

Excelente matéria recente de Mateus Moura, repórter da editoria de esportes do O POVO, mostrou o perfil polivalente de muitas contratações do Ceará para 2025. É, sem dúvida, um fator positivo poder contar com atletas que fazem mais de uma função em campo. A estratégia agora é com o técnico Léo Condé. Ele pode fixar os jogadores em determinadas posições e utilizá-los apenas emergencialmente em outras missões ou pode, desde o começo dos treinamentos e jogos, já fazer as variações, independentemente de uma necessidade pontual. Vai ser interessante acompanhar.

Mais 3!

1. Apesar do empate recente diante da grande surpresa da temporada na Inglaterra, o Nottingham Forest, o Liverpool segue tranquilo na liderança da Premier League com 47 pontos. Dificilmente perderá o título.

2. As cifras da renovação de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr, da Arábia Saudita, são impressionantes: 183 milhões de euros, ou seja, R$ 1,1 bilhão por ano, algo em torno de R$ 3,6 milhões por dia e R$ 150 mil por hora.

3. Destino principal durante décadas de grandes atacantes brasileiros, o futebol italiano, nesta temporada, tem David Neres, do Napoli, como o principal atleta do país na tábua de artilheiros: dois gols e nada mais.