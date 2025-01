Ceará: Baralhas chega para ser titular

Foto: Ingryd Oliveira/ACG Volante Baralhas no jogo Atlético-GO x Fortaleza, pela Série A 2024

A contratação de Baralhas pelo Ceará representa uma ótima notícia para o técnico Léo Condé. Evidentemente que não há no contrato de nenhum atleta a obrigação de ser escalado como titular do time, mas, pelo seu perfil e qualidades táticas e técnicas, o volante chega para assumir posto relevante na equipe, assim que estiver pronto fisicamente.

Baralhas, além do bom poder de marcação, tem características ofensivas raras para um volante, com capacidade para iniciar jogadas de ataque, colaborar com assistências e gols. Aos 26 anos, tem potencial para ser fundamental na temporada do Ceará, que terá seu início neste sábado, contra o Tirol, no PV, em jogo da primeira rodada do Campeonato Cearense.

Ainda sobre Baralhas, o fato do Atlético-GO ter sido rebaixado não é demarcador do seu futebol, pelo contrário. São inúmeros casos de jogadores com histórico de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro que seguem em outros clubes da Série A, na temporada seguinte, com bom desempenho.

Uma ida para a segunda divisão tem muito mais relação com organização de trabalho, atuação da comissão técnica, ambiente no clube e aspectos coletivos. Basta lembrar um único exemplo recente por aqui, entre centenas: muitos titulares do Ceará, rebaixado em 2022, foram contratados por equipes da Série A em 2023 e foram bem.

Ainda no mercado do Alvinegro, a iminente saída de David Ricardo para o Botafogo deixa lacuna importante. O jovem atleta canhoto é o mais técnico dos zagueiros do Ceará, mas o clube já sabia que venderia o jogador a qualquer momento, tamanho o assédio desde o ano passado. Ramón Menezes, Éder, Marllon e Willian Machado são os atletas da posição, mas com a nova perda, será importante ter um quinto homem no setor.

O número que importa

Os dois jogos do Fortaleza nos EUA — Miami United e Chicago Fire — serão no hotel onde a delegação já treina com toda estrutura necessária. Certamente não era o que o clube esperava no aspecto de divulgação da marca. A bagunça dos organizadores norte-americanos ficou clara após as desistências de Santos e Atlético Nacional-COL.

Foi dura a eliminação de João Fonseca no Aberto da Austrália para o italiano Lorenzo Sonego, de quem ele tinha ganhado no ano passado. Uma partida decidida no quinto set, ainda que o brasileiro não tenha jogado com consistência e errado muito mais em relação aos jogos recentes, quando venceu 14 partidas seguidas. Fiquei me perguntando qual seria a sua postura na entrevista pós derrota e, mais uma vez, João mostrou maturidade impressionante, avaliando seu desempenho de modo exato, sem desculpas. Admitiu ter jogado abaixo do seu nível, especialmente no saque, e mostrou mentalidade positiva de quem ainda, certamente, terá muitas vitórias e títulos. E um detalhe fundamental: Sonego sacou brilhantemente, taticamente confundiu João com inúmeras variações e mereceu a vitória.

Mais 3!

1. Por outro lado, Bia Haddad foi muito bem diante de Erika Andreeva e, ao fazer um rápido placar de 2 a 0, garantiu terceira rodada no Aberto da Austrália.

2. O principal desafio de Bia é lidar com o próprio favoritismo e jogar mais solta. A próxima adversária será a também russa Veronika Kudermetova.

3. A brasileira venceu Veronika nos dois confrontos mais recentes. Se conseguir outro triunfo, avança para as oitavas de final e garante pontos importantes.