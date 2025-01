Ceará: possíveis riscos e garantias da estreia

Foto: Aurélio Alves Léo Condé segue à frente do Ceará

É aquela coisa de sempre, ano após ano: esperar exatamente qual desempenho do Ceará em uma estreia de Campeonato Cearense, sabendo que a equipe entra, ao lado do Fortaleza, como favorita disparada para estar na final?

O confronto contra o Tirol, neste sábado, primeiro jogo da temporada oficial do Alvinegro, carrega o peso de ser o ato inicial de um ano repleto de expectativas, até porque o clube conseguiu retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro.

De cara, portanto, é uma oportunidade para a equipe começar a ganhar a confiança do torcedor, que estará presente em ótimo número no estádio Presidente Vargas.

Com diversas saídas e chegadas no elenco, incluindo mudanças entre os atletas titulares de 2024, um desempenho convincente dará tranquilidade inicial ao grupo, mostrando um tom positivo dos trabalhos realizados na pré-temporada pela comissão técnica, fortalecendo o ambiente interno.

Por sua vez, uma atuação ruim não deve ser encarada como algo relevante, até porque são reais as dificuldades eventuais de ritmo de jogo, entrosamento e condição física.

De toda forma, entrar em campo com seriedade absoluta e determinação para vencer é fundamental diante de uma equipe que faz seu primeiro jogo da história na primeira divisão. O Tirol certamente estará com grande motivação e extremamente animado para a partida.

O número que importa

Neymar ainda tem contrato com o Al-Hilal até junho deste ano. Jorge Jesus, técnico da equipe saudita, deixou claro nesta semana: o jogador não consegue acompanhar o ritmo físico do elenco. Em bate-papo recente com Romário, o atacante disse considerar voltar ao Brasil. Dois clubes são os favoritos, caso ele tome tal decisão: Santos e Flamengo.

Já viu? *

SOUL SURFER: CORAGEM DE VIVER. A tocante trajetória da surfista havaiana Bethany Hamilton (Anna Sophia Robb) é o tema do filme. Aos 13 anos, ela foi vítima de um ataque de tubarão, resultando na perda de seu braço esquerdo. Apesar de tudo, Bethany superou as dificuldades, adaptando sua prancha e técnicas, e retornou ao surfe, retomando sua carreira. Onde: Amazon Prime

Mais 3!

1. Os dois belos e decisivos gols de Endrick, contra o Celta, na prorrogação do confronto da Copa do Rei, o colocaram novamente no radar da torcida do Real Madrid. Antes, foram dois meses de sumiço total do jovem brasileiro.

2. Imprensa inglesa voltou a noticiar: o icônico Old Trafford, do Manchester United, tem chances reais de ser demolido, dando lugar a um estádio com capacidade para 100 mil torcedores. Desde pelo menos 2022 se fala no assunto. Agora, porém, força-tarefa criada por um dos donos do clube, o britânico Jim Ratcliffe, recomendou a execução do plano.

3. A chance de São Paulo receber outro jogo da NFL em 2025 é enorme. O anúncio oficial não foi feito, mas as informações de bastidores de quem trabalhou no evento do ano passado estão robustas neste sentido. Em 2024, no estádio do Corinthians, a partida Philadelphia Eagles 34x29 Green Bay Packers foi um enorme sucesso.