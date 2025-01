Ceará: o primeiro passo do ano foi firme

Foto: FERNANDA BARROS Galeano fez oito gols pelo Nacional do Uruguai, em 2024

Por mais que tenham sido utilizados nove jogadores contratados para a temporada 2025 e o entrosamento necessário estava muito longe do ideal pelo tempo de treinamento, se esperava do Ceará uma vitória contra o Tirol, nesse sábado, especialmente pela diferença enorme de qualidade técnica entre os elencos.

Natural, portanto, os três pontos conquistados no 2 a 1 sobre a equipe que fazia a estreia na primeira divisão estadual. Em relação ao futebol apresentado no sempre acolhedor Presidente Vargas, o Alvinegro conseguiu mostrar mais predicados ofensivos do que defensivos nesta primeira impressão.

Pedro Henrique — não apenas pelo gol anotado ou por ter sofrido o pênalti que ele próprio bateu — e Galeano foram bem. Além dos aspectos táticos e técnicos, conseguiram entender a responsabilidade de vestir a camisa do Ceará e mostraram, logo de cara, vontade e disposição, um bom sinal para o ansioso e crítico torcedor, sabedor do tamanho dos desafios pela frente. Ambos, afinal, substituem Erick Pulga e Saulo Mineiro, destaques do time na campanha do acesso para a Série A e negociados pela diretoria.

Leia mais Condé avalia estreia de Keiller e explica titularidade: "Queria conhecer ele"

Condé vê atuação positiva no 1º tempo contra Tirol e cita desgaste físico em estreia

Ceará tem "desacordo" com Atlético-GO e desiste da contratação de Baralhas, diz dirigente Sobre o assunto Condé avalia estreia de Keiller e explica titularidade: "Queria conhecer ele"

Condé vê atuação positiva no 1º tempo contra Tirol e cita desgaste físico em estreia

Ceará tem "desacordo" com Atlético-GO e desiste da contratação de Baralhas, diz dirigente

O outro gol da partida foi de responsabilidade da dupla Mugni-Ramon. O argentino bateu bem o escanteio e o zagueiro foi oportunista. Ramon, aliás, já fez três gols com a camisa do Ceará e poderia ter se destacado mais no ano passado, não fossem as contusões. Caso consiga permanecer saudável por toda a temporada, tem potencial para ajudar o sistema defensivo do time, que perdeu David Ricardo.

O número que importa

O Fortaleza fará três jogos oficiais em cinco dias após a pré-temporada nos EUA. Encara o Moto Club, na quinta-feira, 23, pela Copa do Nordeste, para depois visitar o Horizonte, dia 25, e receber o Cariri, dia 27.

Foi bem movimentada a vitória do time titular do Fortaleza sobre o Chicago Fire, nesse domingo, por 1 a 0, na Flórida. O amistoso foi mais dinâmico do que imaginei, com o Chicago exigindo intensidade do Tricolor, que foi melhor na primeira etapa, com três boas chances, contra uma oportunidade do time norte-americano. Já na segunda etapa, apesar de ter feito o gol único em bonito passe de Lucero para finalização de Moisés, de cabeça, foi o Chicago que criou mais oportunidade, trocando quase o time todo no intervalo. Foram quatro chances reais para marcar.

Leia mais Vojvoda analisa pré-temporada do Fortaleza nos EUA e projeta competições de 2025

Com gol de Moisés, Fortaleza vence Chicago Fire pela Orlando Cup e se despede dos EUA

Fortaleza perde para Miami United por 2 a 1 em amistoso pela Orlando Cup Sobre o assunto Vojvoda analisa pré-temporada do Fortaleza nos EUA e projeta competições de 2025

Com gol de Moisés, Fortaleza vence Chicago Fire pela Orlando Cup e se despede dos EUA

Fortaleza perde para Miami United por 2 a 1 em amistoso pela Orlando Cup

Mais 3!

1. Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com 46 pontos, após forte reação nas rodadas recentes, sob o comando de Mbappé. O francês vai se firmando na equipe e já tem 12 gols marcados em 17 jogos no torneio, vice-artilheiro. Lewandowski, do Barça, soma 16 tentos.

2. Djokovic e Alcaraz, com 16 anos de diferença entre eles, vão se encontrar novamente em um Grand Slam. No Aberto da Austrália, decidem uma vaga na semifinal. É certeza de mais um confronto espetacular, como foram todos os oito anteriores, com quatro vitórias para cada lado.

3. A morte de Léo Batista, nesse domingo, deixa uma lacuna para quem acompanha a comunicação brasileira e, especificamente, o jornalismo, com destaque para o esportivo. Léo teve mais de 70 anos de carreira, um profissional marcante e histórico. Fica o legado para sempre.