David Luiz e Fortaleza: encontro na hora certa

Foto: Reprodução/YouTube/TV Leão David Luiz desembarcou em Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 21

Quando jogava nas categorias de base do São Paulo, David Luiz era meio-campista e foi dispensado por considerarem sua altura insuficiente para se tornar um jogador profissional. Na época, com 14 anos e desde os 9 no Morumbi, ele teve de ouvir que não daria certo no esporte.

O garoto de Diadema, no ABC Paulista, saiu de casa muito jovem e foi então acolhido pelo Vitória. De Salvador, sua trajetória se consolidou com sucesso em grandes clubes: Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. Levantou troféus em todos, com protagonismo. Um passado construído com profissionalismo inegável, com ótimos e também maus momentos, como qualquer atleta.

Hoje, David Luiz tem 37 anos e está em excelente forma física. Após deixar o Flamengo, recebeu várias propostas para seguir jogando futebol, algo que parecia impensável quando, no São Paulo, duvidavam de seu potencial e o descartaram.

O presente do zagueiro, portanto, se encontra com o do Fortaleza, uma história que parecia impossível até pouco tempo atrás. Enquanto ele empilhava títulos na Europa, o Fortaleza sofria e sequer imaginava alcançar o patamar atual, com recordes de receita, um técnico competente e longevo, disputas de competições internacionais, destaque em campanhas na Série A e com uma gestão exemplar no Brasil.

O futuro, por sua vez, depende de vários fatores. A contratação de qualquer jogador de futebol é sempre uma aposta, desde o mais fraco até o mais habilidoso. No caso de David Luiz e Fortaleza, com a aprovação de Vojvoda, sem comprometer o orçamento, com o ótimo ambiente do clube, o apoio da torcida e a motivação do jogador, o cenário parece promissor. As respostas exatas, porém, virão semana após semana, jogo após jogo. O campo é quem dirá e nada mais.

David Luiz, o multicampeão



David Luiz soma 25 títulos na carreira, incluindo o da Copa das Confederações 2013, vestindo a camisa do Brasil (no total, foram 57 partidas com a seleção). O PSG foi o clube em que ele mais vezes foi campeão: nove.

Ceará encara o Náutico no Nordestão

Na estreia da Copa do Nordeste, hoje, contra o Náutico, o Ceará deve entrar em campo para ser protagonista das ações ofensivas, mesmo atuando fora de casa e independentemente das modificações promovidas por Léo Condé.

O Náutico já está pressionado porque soma apenas quatro pontos em três partidas no estadual pernambucano e tem levado muitos gols. Já são cinco.

Djokovic na semifinal do Aberto da Austrália

1. Mais uma partida fenomenal fizeram Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, desta vez nas quartas de final do Aberto da Austrália. O sérvio venceu jogando um tênis extremamente corajoso e potente, de virada, por 3 a 1. É muito absurdo o que ele consegue fazer em quadra aos 37 anos fazer.

2. Djokovic dificilmente voltará a ser o número 1 do mundo, até porque já não disputa muitos torneios durante a temporada. Ele escolhe alguns porque seu objetivo é guardar forças para ganhar mais títulos de Grand Slams.

3. Na semifinal na Austrália, Djoko terá Alexander Zverev pela frente. O alemão está jogando o seu melhor tênis da vida, mas precisa manter o aspecto mental forte, ainda mais diante do sérvio.