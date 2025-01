David Luiz no Fortaleza: o passado, o presente e o futuro

Foto: Viktor Araújo/FEC David Luiz chega ao Fortaleza com contrato até o fim de 2026

Quando jogava nas categorias de base do São Paulo, David Luiz foi dispensado porque avaliaram a sua altura como insuficiente para ser um jogador profissional. Ele tinha 14 anos e atuava no Morumbi desde os nove. O menino de Diadema, no ABCD Paulista, e que saiu de casa muito cedo, foi então acolhido pelo Vitória. De Salvador, o caminho mostrou sucesso e títulos em todos os clubes: Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. É um passado extremamente bem escrito e vivido, com todas as camisas vestidas, sempre notado por um profissionalismo marcante, independentemente dos bons e maus momentos técnicos.

O momento de David Luiz é estar com 37 anos e numa forma física impecável. É ter saído do Flamengo e, por mérito, obtido diversas propostas para continuar exercendo a profissão, aquela que alguém, no São Paulo, disse que ele jamais conseguiria. O presente do zagueiro, então, se encontrou com o do Fortaleza, algo inimaginável até pouco tempo. Quando ele levantava troféus na Europa, o Fortaleza nem sonhava em chegar onde está hoje, batendo recordes de receita, com um técnico extremamente competente, disputando competições internacionais, sendo destaque na Série A e com uma gestão que se tornou paradigma positivo no país.

Já o futuro depende de uma série de cenários. A contratação de qualquer jogador de futebol, do pior até o melhor tecnicamente, é uma aposta para qualquer clube. Neste caso David Luiz e Fortaleza, com anuência de Vojvoda, sem estouro de orçamento, com o ótimo ambiente no clube, apoio da torcida e a vontade/capacidade do jogador, parece positivo o que vem pela frente, mas saberemos mais dessa história semana após semana, jogo após jogo. As respostas estarão no campo.