Fortaleza: calendário insano requer cuidado

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O treinador argentino Vojvoda comandando treino do Fortaleza

Em cinco dias (quinta, 23; sábado, 25; e segunda, 27), o Fortaleza vai jogar três vezes. Esticando um pouco o calendário, há jogos previstos para quinta, 30 e sábado, 1º de fevereiro. Em 10 dias, portanto, cinco confrontos oficiais, válidos por Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Vojvoda e sua comissão técnica têm um estilo de trabalho mais do que conhecido em relação aos revezamentos nas escalações, o que é ainda mais importante diante deste cenário. Preparadores físicos e fisiologistas terão papel fundamental neste início de calendário apertadíssimo, também porque o clube optou por fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e perder a primeira rodada do estadual.

A fisiologia, trabalhando recuperação, acompanhamento e cargas de treinos, desempenha papel crucial na gestão das equipes e a alternância de formações é fundamental para preservar condições saudáveis e performance dos atletas, cenários que podem, inclusive, impactar em toda temporada, especialmente caso haja alguma contusão muscular mais séria, já que os impactos dos contatos inerentes ao esporte (fraturas, torções e afins) não podem ser previstos.

Nos amistosos contra Miami United (derrota por 2 a 1) e Chicago Fire (vitória por 1 a 0), sábado e domingo passado, Vojvoda escalou times diferentes, mas a equipe contra o Chicago tinha muito mais qualidade técnica. Diante do Moto Club, na quinta-feira, estreia oficial do clube na Copa do Nordeste, o treinador argentino deve fazer uma mescla, claro, também consultando a comissão.

O número que importa

Com duas passagens pelo Fortaleza — a mais recente, sofrendo muitas críticas da torcida — Júnior Santos foi vendido ao Atlético-MG por impressionantes R$ 50 milhões. As boas temporadas no Botafogo garantiram uma negociação com valores assustadores para um atleta de 30 anos.

Foi bom — e atento — o movimento da diretoria do Ceará para fretar voos de ida e volta até o Recife, onde o Alvinegro vai encarar o Náutico, na estreia da Copa do Nordeste, amanhã.

Com poucas opções em linhas regulares já normalmente, o desgaste seria enorme para o elenco. Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sempre lenta, demorou demais para liberar a tabela, as alternativas para a viagem ficaram ainda mais restritas. A atitude é uma sinalização positiva para os atletas.

Mais 3!

1. Na Copinha, torneio em que Ceará e Fortaleza foram eliminados na terceira fase, as semifinais serão Corinthians x Grêmio e São Paulo x Criciúma. O Corinthians já foi campeão 11 vezes e o São Paulo, quatro. Grêmio e Criciúma jamais levantaram o título.

2. Técnico do Manchester United, Ruben Amorim usou sinceridade incomum no ambiente futebolístico. "Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United". O português assumiu no fim de 2024 e o desempenho da equipe continua péssimo.

3. Melhor lateral-esquerdo da Série A 2024, o argentino Alexandro Bernabei vai seguir no Inter. O clube vai pagar R$ 33 milhões ao escocês Celtic. Se fosse brasileiro, seria titular da seleção com tranquilidade. Joga demais.