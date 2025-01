Ceará foi muito mal na derrota para o Náutico

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Ceará teve falhas no ataque e na defesa contra o Náutico

Uma atuação bastante ruim apresentou o Ceará na derrota para o Náutico, nesta quarta-feira, nos Aflitos, estreia de ambos na Copa do Nordeste. Nenhum setor da equipe funcionou bem no 1 a 0, pelo contrário. Muitas falhas defensivas e ofensivas, tanto individuais, como coletivas. Por ser começo de temporada, é preciso dar algum desconto, como seria em caso de boa atuação, mas o Alvinegro foi extremamente inferior ao time pernambucano em qualquer critério, deixando uma impressão insegura e preocupações para os próximos confrontos no torneio, diante de clubes um pouco mais organizados. Léo Condé e sua comissão técnica podem usar o vasto material desta partida para indicar o que não querem em campo daqui para frente.

Ferroviário equilibra com Sport, mas perde

Já no PV, o Ferroviário conseguiu algo que parecia difícil: equilibrar o encontro diante do Sport, ainda que tenha sido derrotado por 2 a 1. Um primeiro tempo ruim de ambos, sem inspiração, e uma segunda etapa movimentada, com os sistemas ofensivos levando vantagem sobre a defesas, o que acabou sendo melhor para a equipe com melhor qualidade técnica.

Disputa final pelo patrocínio máster do Fortaleza

Depois de mais de uma dezena de propostas, concorrência pesada, reuniões, análises, estudos e descartes, duas casas de apostas ainda disputam o lugar de patrocinador principal do Fortaleza. O acordo com a Novibet foi encerrado no começo do mês e rendeu R$ 20 milhões por cada uma das duas temporadas do contrato. O Fortaleza, como informado com exclusividade pela coluna há algumas semanas, projeta R$ 35 milhões por ano no novo acordo. O que se discute neste momento com as duas empresas postulantes, portanto, são tempo de contrato, vantagens comerciais e eventuais bônus.

Como já escrevi em outras oportunidades, o mercado de apostas esportivas permanece bastante aquecido no Brasil (e agora está regulamentado), cenário que impede, na prática, que outros ramos de negócios consigam concorrer minimamente com as propostas das chamadas "bets". Nunca se viu tanto dinheiro no futebol brasileiro.

Além dos resultados alcançados em campo nos anos recentes - conquistas de Copa do Nordeste, final de Sul-Americana, quarto lugar da Série A em 2024 - o Fortaleza estará envolvido em cinco competições importantes na próxima temporada, incluindo a Copa Libertadores, entrando direto na fase de grupos, algo que também é levado em conta pelo mercado.

Sinner atropela mais um e está na semifinal



Jannik Sinner está passando como um trator pelos adversários. O número 1 do mundo do tênis está na semifinal do Aberto da Austrália e vai encarar o norte-americano Ben Shelton. Sinner soma 22 vitórias seguidas. A mais recente derrota ocorreu no dia 2 de outubro de 2024, para Carlos Alcaraz, na China.

David Ricardo, Mbappé e Liverpool



1. Com a ida de David Ricardo ao Botafogo por R$ 11 milhões, o Ceará chegou aos R$ 29 milhões em receita com atletas, levando em conta as vendas de Saulo Mineiro e Pulga. Os três foram os melhores do clube na Série B.

2. Mpabbé, nesta semana, disse ter chegado ao fundo do poço em seu início no Real Madrid. O motivo: pensar demais, aflito para as coisas darem certo. Agora, mais relaxado, já está com 19 gols e em franca evolução.

3. Líder do Campeonato Ingês, o Liverpool segue como único time com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões: sete jogos e sete vitórias, 15 gols marcados e dois sofridos.