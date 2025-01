Fortaleza confirma favoritismo, com Pol muito bem

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Pol Fernández, volante do Fortaleza, em sua estreia pelo Tricolor

Muito melhor em qualquer quesito que se possa avaliar, o Fortaleza não mostrou dificuldade para vencer o Moto Club por 2 a 0, nesta quinta-feira, estreia de ambos na Copa do Nordeste. O Tricolor sofreu pouco defensivamente e confirmou o favoritismo atuando com seriedade no PV. Fez um primeiro tempo dinâmico, veloz, perdeu uma série de oportunidades, acertou duas bolas na trave — Pol e Lucero — e acabou abrindo o placar em um pênalti inexistente, falha grave da arbitragem, que o centroavante argentino bateu bem e se livrou de um jejum de mais de 150 dias sem anotar um gol. Já no segundo tempo, o ritmo caiu, mas as modificações de Vojvoda foram boas ofensivamente e logo Pikachu ampliou em belo tento após receber assistência de Mancuso.

Pol Fernandez fez sua estreia oficial e mostrou classe, categoria e liderança em campo. Evidentemente que o Fortaleza não foi pressionado e as dinâmicas mudam de jogo a jogo, mas o reforço que veio do Boca Juniors desfilou no gramado.

Ceará jogou mal, mas ainda não "junta os cacos"



A atuação ruim do Ceará contra o Náutico, na estreia da Copa do Nordeste, na quarta-feira, não tem apenas um culpado. Não é nada justo apontar apenas para as falhas individuais do zagueiro Marllon e do goleiro Keiller, até porque nenhum setor da equipe funcionou minimamente.

A frase "juntar os cacos", do técnico Léo Condé, um clichê para fases muito ruins no futebol e na vida, foi um certo exagero do pós-jogo, mas retrata bem a insatisfação do treinador com o que viu em campo. Ele também precisa trabalhar pra que a equipe atue melhor como visitante. A impressão deixada não foi boa e a torcida vive desconfiança precoce, por mais que a temporada esteja no começo, algo importante para entrar em qualquer avaliação.

Bisseli em grande fase na Tailândia



Ex-centroavante do Ceará, com três gols marcados em 17 jogos durante a temporada 2023, Bissoli está no futebol da Tailândia desde janeiro de 2024. Por lá, já foram 50 jogos, 44 gols marcados e 10 assistências, números impressionantes. Virou rei.

Já viu? *

MELHOR DE SETE. Ótima série documental — são cinco episódios de cerca de uma hora cada — mostra histórias de decisões importantes que foram para o sétimo e decisivo jogo nos Estados Unidos, no velho esquema tudo ou nada, envolvendo tabus, grandes personagens e drama: são dois episódios de hóquei no gelo, dois de beisebol e um de basquete. Vale demais. Onde: Amazon Prime

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Madison Keys x Aryna Sabalenka na final na Austrália



1. A final feminina do Aberto da Austrália, neste sábado, coloca a número um do mundo, a bielorussa Aryna Sabalenka, como favorita destacada diante da norte-americana Madison Keys, em Melbourne.

2. Keys, entretanto, foi quem construiu surpreendente história no torneio. Aos 29 anos, alcança pela segunda vez uma final de Grand Slam. A primeira foi no distante 2017, Aberto dos EUA, quando perdeu para Sloane Stephens.

3. Em 2024, uma cena ficou marcada durante o torneio de Wimbledon, envolvendo Madison Keys. Nas oitavas de final, sacando para vencer o jogo contra a italiana Jasmine Paolini, ela sentiu contusão muscular grave e, chorando muito, acabou sendo derrotada. O esporte e suas segundas chances.