Fortaleza: humildade de David Luiz e de Pol agradam Vojvoda

Foto: AURÉLIO ALVES Antes de chegar ao Fortaleza, Pol Fernandez foi capitão do Boca Juniors

Nenhum jogador entra no elenco do Fortaleza sem anuência de Juan Pablo Vojvoda, incluindo conversas prévias com o técnico antes do acerto. Não foi diferente com as duas principais contratações para a temporada 2025: o zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo, e o meio-campista Pol Fernández, capitão do Boca Juniors.

Vojvoda explicou a cada um deles seus conceitos de trabalho em campo, objetivos na temporada e, tão importante quanto, os valores pregados pelo argentino no clube, afinal, é ele quem comanda o time desde 2021. Ouviu de ambos as mesmas palavras: intuito de agregar, trabalhar e contribuir com suas experiências.

O treinador logo percebeu humildade genuína de ambos e teve, então, convicção das escolhas também pelo comportamento conhecido da dupla em equipes anteriores. As referências são sempre importantes, apesar de não garantirem certezas futuras. Assim, os negócios foram fechados, tendo Marcelo Paz comandado as tratativas e estudos financeiros que viabilizaram os reforços dentro do orçamento previsto.

Vojvoda tem admiração total do elenco do Fortaleza, mantém o ambiente leve e sério ao mesmo tempo, e não abre mão da hierarquia jamais, muito menos aceita exigências de atletas, por mais vencedores que sejam. Justamente por isso, mantém amplo comando e destina igual tratamento ao grupo todo. Gerir pessoas é difícil e um elenco de futebol, mais ainda.

Mandantes bem na Copa do Nordeste



Na primeira rodada da Copa do Nordeste, seis times mandantes venceram. O único visitante a ganhar foi o Sport, diante do Ferroviário, no PV. Empate, apenas um, entre CRB e Vitória, em Maceió (AL).

Ceará e a dúvida no gol

O Ceará, necessariamente, vai precisar apresentar um futebol melhor contra o Ferroviário, neste domingo, tanto individual, como coletivamente. Só assim será possível minimizar o estrago inicial na confiança da torcida depois da má atuação contra o Náutico, quarta-feira passada, na estreia da Copa do Nordeste, quando perdeu por 1 a 0.

Antes do clássico contra o Ferrão, a expectativa será pela escalação do goleiro. Com a justificativa de conhecer o atleta, o técnico Léo Condé utilizou Keiller nas duas primeiras partidas, mas o jogador mostrou insegurança, até porque estava há mais de um ano sem atuar, cenário que a diretoria do Alvinegro sabia quando o contratou.

Bruno Ferreira terminou bem a Série B depois de ter entrado numa fogueira com a contusão de Richard, e o experiente Fernando Miguel está recuperado fisicamente e pronto para ajudar. Resta saber como Condé vai avaliar a situação e também lidar com a pressão externa, que já é evidente no gol da equipe.

Djokovic merece respeito



1. Foi no mínimo deprimente o tratamento recebido por Novak Djokovic após abandonar a semifinal do Aberto da Austrália, diante de Alexander Zverev.

2. Na quadra, muitas vaias de uma torcida nociva, incapaz de entender o que significa para o sérvio deixar de competir por contusão e dores insuportáveis.

3. Zverev foi enorme esportivamente e imediatamente pediu compreensão. Seu discurso motivou aplausos, mas o estrago estava feito. O alemão encara Sinner na final, em busca do seu primeiro título de Grand Slam, no domingo.