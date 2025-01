Ceará vence Ferrãoem jogo de muitas falhas

Foto: Aurélio Alves Fernandinho, atacante do Ceará, comemora gol diante do Ferroviário

A vitória do Ceará sobre o Ferroviário, neste domingo, pelo Campeonato Cearense, foi marcada por dois tempos muito diferentes. No primeiro, enormes erros defensivos das duas equipes, que permitiram diversas oportunidades. Não por acaso, os três gols da partida foram anotados nos 45 minutos iniciais. Já na segunda etapa, foram os ataques que produziram pouquíssimo, diante de defesas mais organizadas. As atuações de ambos preocupam. O Alvinegro, que teve em Lourenço e Fernandinho os seus destaques individuais positivos, era favorito destacado e conseguiu a vitória, o que é sempre relevante, mas são tantas melhorias necessárias que não não há espaço para animação, especialmente diante dos três pontos obrigatórios pelo tamanho da diferença entre os dois elencos.

O Fortaleza fez o que dele se esperava na vitória contra o Horizonte, no sábado, por 3 a 1, no primeiro jogo do Tricolor no Campeonato Cearense. Com uma escalação totalmente diferente daquela que venceu o Moto Club, na quinta-feira passada, estreia da Copa do Nordeste, o time controlou o jogo de forma tranquila, fazendo os três gols naturalmente. Breno Lopes e Kayzer se destacaram, algo positivo para ambos, que certamente não terão facilidade para encontrar lugar entre os titulares nos jogos mais importantes da temporada, tendo em vista que, neste momento, estão atrás tecnicamente em relação a outros atletas do grupo. A vantagem, neste caso, é que Vojvoda roda muito a equipe, especialmente nos primeiros meses do ano, e não faltarão oportunidades.

Como o calendário segue insano, o Fortaleza já tem confronto nesta segunda, agora diante do Cariri, novamente pelo Estadual. E mais uma vez se espera uma vitória consistente, tamanha a diferença entre os elencos, independentemente da formação escolhida por Vojvoda para a partida, que deve ter boa parte dos atletas que atuaram contra o Moto Club.

O número que importa

Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália neste domingo, não está apenas vencendo seus adversários. Ele está passando por cima, com grande domínio técnico, tático e físico. O italiano, número um do mundo, venceu Alexander Zverev por 3 sets a 0 e conquistou, assim, seu terceiro torneio Grand Slam seguido em quadra rápida. Em 2024, tinha vencido também na Austrália e no Aberto dos EUA. Roland Garros e Wimbledon o esperam.

Ainda sobre o Aberto da Austrália, título espetacular e inédito para a norte-americana Madison Keys. Aos 29 anos, levou para casa sua primeira grande conquista da carreira, jogando com muita frieza e competência nos pontos decisivos, suportando pressão enorme da número um do mundo, Aryna Sabalenka, para fazer 2 sets a 1.

Mais 3!

1. Mbappé está no seu melhor momento no Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol. Marcou mais três vezes no sábado, na vitória sobre o Valladolid. O francês agora soma oito gols nas cinco partidas mais recentes.

2. Anúncio do atacante brasileiro Antony como reforço do Betis-ESP, por empréstimo, não deixou de surpreender. Revelado no São Paulo e com boa passagem pelo Ajax-HOL, o jogador foi muito mal no Manchester United-ING, mas agora dá passos para trás em busca de se recuperar.

3. O atacante Harry Kane vai ficando cada vez mais perto de conquistar o primeiro titulo da carreira. Seu time, o Bayern de Munique, abriu seis pontos na liderança do Campeonato Alemão. São 48, contra 42 do Leverkusen.