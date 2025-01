Fortaleza: goleada e respeito ao Cariri

Foto: AURÉLIO ALVES Moisés abriu o placar com um golaço

A melhor forma de respeitar um adversário notadamente muito mais fraco tecnicamente é jogar sério, firme, sem tentativas de humilhação. Foi exatamente assim que o Fortaleza construiu mais de 20 chances reais para marcar e fechou o placar em 7 a 0 contra o Cariri, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Cearense, no PV.

Apesar dos gols anotados, o goleiro Jackson foi a melhor figura da equipe do Interior, com pelo menos seis defesas difíceis e sem culpa alguma nos gols tomados pela equipe, que também não apelou e manteve a dignidade.

Lucero teve cinco ótimas chances — uma delas, desperdiçada, foi inacreditável — e marcou duas vezes, chegando aos 50 gols na história do Fortaleza, número relevante. Moisés fez o tento mais bonito da noite, driblando a defesa toda do Cariri. Pikachu, Brítez, Pochettino e Marinho também balançaram as redes, gerando confiança e intensidade durante a partida toda. Dylan Borrero foi outro que entrou bem, com duas assistências certeiras na segunda etapa.

Ceará precisa estabilizar defesa

Em que pese a importância óbvia de qualquer vitória, o Ceará voltou a mostrar inconstância defensiva contra o Ferroviário, no domingo. Erros individuais e coletivos, principalmente de posicionamento, permitiram chegadas perigosas do Tubarão. Após três partidas na temporada, com duas vitórias no Estadual e uma derrota na Copa do Nordeste, é o setor que precisa de mais atenção neste início de trabalho, até por ter sofrido gol em todas as vezes que entrou em campo, diante de adversários muito inferiores tecnicamente.

Como ocorreram muitas mudanças no elenco, o entrosamento não é imediato e, sem tempo adequado para treinamentos, os acertos terão de ocorrer durante os confrontos. Léo Condé tem deixado claro que ainda busca um time base — com razão — e por isso não tem feito grandes alterações de um jogo para o outro. O técnico, entretanto, terá de saber a hora de mudar por questões também individuais. Marllon tem falhado bastante na zaga e Willian Machado, que chegou com referência de boas temporadas recentes, jogou apenas 64 minutos na soma de três partidas.

Seleção brasileira feminina de futsal na Copa América

A seleção brasileira feminina de futsal, liderada pelo técnico cearense Wilson Sabóia, busca, no próximo mês de março, na Copa América, uma das três vagas para a Copa do Mundo Fifa de Futsal, que será realizada em novembro, nas Filipinas.

Ainda sobre a Copa América, a competição será disputada em Sorocaba, interior de São Paulo, a partir de 22 de março. A preparação da seleção começa com dois amistosos, fora de casa, contra a Finlândia, em fevereiro. Já entre os dias 10 e 18 de março, a equipe se prepara em Lages (SC) e depois já segue para a competição internacional.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A queda e Fernando Diniz no Cruzeiro SAF

1. A demissão de Fernando Diniz, confirmada nesta segunda-feira, pelo Cruzeiro, é um ótimo exemplo de que SAF ou não, os clubes de futebol não seguem nenhuma lógica quando o assunto é treinador.

2. Diniz já corria grande risco de sair ano passado, mas foi mantido e ajudou a formar todo o elenco para 2025, mas bastaram poucos jogos ruins em amistosos e no Campeonato Mineiro para ser dispensado.

3. Santos fechou com dois bons reforços para o meio-campo: Zé Rafael e Gabriel Veron. Neymar chegará logo mais. Já Danilo será reforço do Flamengo, após confirmar saída da Juventus-ITA.