Reforço do Ceará, Martinez já movimentou R$ 38 milhões em transferências

Foto: Reprodução/Talleres Alejando Martínez, atacante do Talleres, durante jogo do Campeonato Argentino

Contratado para a função de atacante de lado construtor, Alejandro Martinez chega ao Ceará após negar ao menos quatro propostas para começar a temporada 2025. Estudiantes e Independiente, ambos da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai e uma equipe da MLS procuraram o jogador de 27 anos.

Martinez, entretanto, optou pelo Alvinegro pelo que representa hoje o futebol brasileiro no continente, além de ter gostado da estrutura e do projeto do Ceará, considerando ter boa oportunidade de mostrar seu futebol em uma equipe de Série A. A cidade de Fortaleza também não será uma surpresa para o atacante e sua família, que já passaram férias por aqui.

Depois de boas temporadas no Central Córdoba (foi comprado do Belgrano por R$ 2 milhões) em 2021 e 2022, Martinez foi negociado com o Tijuana-MEX, em 2023, por R$ 18 milhões. Precisando de um atleta de suas características - velocidade, talento para construção de jogo lateral e capacidade de entrar na área - o Talleres então comprou 70% dos seus direitos econômicos, pagando os mesmos R$ 18 milhões ao clube mexicano, em fevereiro do ano passado.

Ele chega ao Ceará por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra.