Contratação de Martínez faz todo sentido para o Ceará

Foto: Reprodução/Talleres Alejando Martínez, atacante do Talleres, durante jogo do Campeonato Argentino

Independentemente de seguir precisando contratar dois bons centroavantes, o Ceará também necessitava de mais jogadores ofensivos de lado de campo, com talento para construção e capacidade para pisar na área, além de velocidade. É com tal perspectiva que Alejandro Martínez chega ao Alvinegro. Depois de boas temporadas no Central Córdoba em 2021 e 2022 (comprado do Belgrano por R$ 2 milhões), Martínez foi negociado com o Tijuana-MEX, em 2023, por R$ 18 milhões. Precisando de um atleta de suas características, o Talleres-ARG, então, comprou 70% dos seus direitos econômicos, pagando os mesmos R$ 18 milhões ao clube mexicano, em fevereiro do ano passado.

Para aceitar o contrato de empréstimo com o Ceará, Martínez negou ao menos quatro outras propostas de destino para começar a temporada 2025. Estudiantes e Independiente, ambos da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai e uma equipe da MLS procuraram o jogador.

A opção pelo Alvinegro ocorreu pelo que representa hoje o futebol brasileiro no continente, além de o atleta de 27 anos ter gostado da estrutura, do projeto e do salário oferecido pelo Ceará, considerando ter boa oportunidade de mostrar seu futebol em uma equipe de Série A. Fortaleza também não será uma surpresa para o atacante. Ao lado da família, já passou férias por aqui.

Fortaleza impressiona, ainda que com poucos desafios



Nos seus três primeiros jogos oficiais em 2025, o Fortaleza marcou 12 gols, média de quatro por partida. Além dos sete diante do Cariri, foram dois contra o Moto Club e três diante do Horizonte. A ponderação da fragilidade dos adversários é necessária, mas é uma realidade que não apaga os méritos do elenco de Vojvoda, principalmente no setor ofensivo e fazendo imposição constante de energia para seguir atacando o tempo todo.

Presidente do Santos fura anúncio de Neymar pelo clube

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira anunciou oficialmente a volta de Neymar em seu perfil pessoal nas redes sociais, antes mesmo do clube, nesta terça-feira. O egocentrismo de alguns dirigentes de futebol vive fase impressionante no Brasil. Julio Casares, do São Paulo, tem agido assim também com alguns reforços da equipe do Morumbi. Por mais que os rumores estivessem fortes, a atitude mostra como gostam de usar o clube para deleite pessoal, atropelando processos básicos, desrespeitando milhões de torcedores.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O Palmeiras confirmou ter atingido mais de R$ 1,1 bilhão em receitas no ano de 2024, incluindo premiações, patrocínios, venda de jogadores e direitos de transmissão. É a primeira vez na história do clube paulistano que tal montante é arrecadado. As projeções de 2025 também indicam tal patamar de faturamento.

2. A rodada desta quarta-feira da Liga dos Campeões terá 18 jogos simultâneos, a partir das 17 horas, uma absoluta insanidade para acompanhar. Serão definidos os oitos clubes que passam direto para as oitavas de final e mais 16 que disputarão os playoffs.

3. Os outros 12 times serão eliminados, sem direito a vaga na Liga Europa, como ocorria com os terceiros colocados dos grupos antes deste ano, quando o regulamento foi mudado e já se mostrou um sucesso.