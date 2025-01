Ceará tem vitória mais segura contra o Iguatu

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Fernandinho anotou seu primeiro gol com a camisa do Ceará

A terceira vitória seguida do Ceará no Campeonato Cearense — 1 a 0 sobre o Iguatu, nesta quarta — teve dois bons destaques. O primeiro foi o golaço de Fernandinho, que já tinha marcado contra o Ferroviário, mostrando a luta firme do atacante por vaga de titular na equipe de Léo Condé. A outra boa notícia foi o time não ter levado gol pela primeira vez na temporada. Por mais que o Iguatu seja frágil ofensivamente, o Alvinegro mostrou bem mais segurança com Willian Machado e Éder na zaga, contando também com Richardson na marcação do meio-campo. Ofensivamente o Ceará ainda mostrou lentidão, pouca infiltração na área e dificuldades nas finalizações. É um time em formação e necessita de tempo e muito trabalho.

Ferroviário tem pouco tempo para se recuperar

Cenário do Ferroviário no Campeonato Cearense não é bom. Nas três primeiras partidas, um ponto ganho apenas, o que obriga a equipe a pontuar melhor nas duas rodadas finais, diante de Maracanã e Cariri, se não quiser disputar o famigerado quadrangular para decidir o rebaixamento. O Estadual é tiro extremamente curto e a primeira fase já passou da metade. De toda forma, o que mais preocupa o torcedor é o desempenho do Ferrão. Atuações inseguras em todos os setores do campo e perspectivas ainda nebulosas para a temporada.

Fortaleza com alta concorrência na zaga

Com sete zagueiros no elenco, o Fortaleza terá dura concorrência interna no setor. Com um calendário lotado por causa de cinco competições, Vojvoda certamente fará rodízios, mas ainda assim a briga será boa na busca por jogar as partidas mais importantes. Se uma dupla formada por Kuscevic e Brítez já é forte, as chegadas de David Luiz e Gastón Ávila deixam a disputa ainda mais acirrada, com Cardona, Titi e Gustavo Mancha também de olho.

Super-rodada da Liga dos Campeões

Rodada final da Liga dos Campeões, nesta quarta, proporcionou 18 jogos simultâneos, com 64 marcados, média altíssima de 3,5 gols por partida. Foram apenas dois empates. Os oitos clubes classificados para as oitavas de final: Liverpool-ING, Barcelona-ESP, Arsenal-ING, Inter-ITA, Atletico de Madrid-ESP, Lille-FRA, Bayer Leverkusen-ALE e Aston Villa-ING.

Ainda sobre a Liga dos Campeões, nesta sexta-feira a Uefa realiza sorteio dos playoffs, definindo os oito confrontos envolvendo os 16 times que ficaram até a 24ª colocação. Há exemplos de potências no sorteio: Real Madrid-ESP, Bayern de Munique-ALE, PSG-FRA, Manchester City-ING, Borussia Dortmund-ALE, Milan-ITA, Juventus-ITA e Benfica-POR.

Já viu? *

ANYTIME. Com direção de Darcy Wittenburg, o filme mostra os melhores atletas de mountain bike do mundo sendo desafiados e ultrapassando limites para a prática do esporte nos locais mais extremos do planeta, gerando imagens impressionantes. Onde: Red Bull TV

Botafoto, Santos e... Maguary



1. Leo Linck foi contratado pelo Botafogo. O time carioca pagou R$ 11 milhões ao Athletico-PR por 80% dos direitos econômicos do goleiro. Rebaixada para a Série B, a equipe de Curitiba está vendendo todo mundo.

2. Esperando Neymar, o Santos vai colecionando derrotas no Paulistão. Perdeu três jogos seguidos: Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo.

3. No Campeonato Pernambucano, apenas o Maguary está com 100% de aproveitamento, com três vitórias. Hoje, encara o Náutico.