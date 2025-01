Parceira do Progama do Ratinho, Cassino.bet aposta no Fortaleza para crescimento mútuo

Foto: Aurélio Alves Yago Pikachu comemora gol no jogo Fortaleza x Moto Club, no PV, pela Copa do Nordeste 2025

O Fortaleza é a primeira grande aposta em parcerias com clubes de futebol da Cassino.bet para crescer no Ceará, no Nordeste e no Brasil.

Até agora, a empresa era mais conhecida por patrocinar o Programa do Ratinho, atração nacional no SBT, além de ter os ex-jogadores Edmundo e Edilson como principais embaixadores, mas entendeu que após a regulamentação do Governo Federal, também era o momento de ter como parceiro um clube de futebol, dessa proporção, pela primeira vez.

A escolha do Fortaleza, quarto colocado na Série A 2024 e na fase de grupos da Libertadores 2025, ocorreu por motivos bem claros. Os valores que o Tricolor buscava no mercado coincidiram com o orçamento previsto da Cassino.Bet para esse tipo de investimento. O escopo do marketing enxerga no clube um potencial grande de visibilidade e crescimento, algo que, obviamente, também vai impactar no faturamento da casa de apostas.



Os valores são os seguintes: R$ 65 milhões fixos investidos em dois anos no Tricolor - podendo chegar aos R$ 70 milhões de acordo com metas e outras ações.