Fortaleza: Marinho resolve em noite de futebol ruim

Foto: Aurélio Alves Marinho comemora gol no jogo Fortaleza x Maracanã, no PV

Diante do Maracanã, adversário mais organizado taticamente que encontrou na temporada até aqui, os reservas do Fortaleza (com exceção de João Ricardo e Kuscevic) atuaram mal e apresentaram dificuldades ofensivas claras no PV, principalmente nos 60 primeiros minutos de encontro. Foi um time lento, pouco criativo e sem intensidade, que só abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, bonito gol de Marinho, que tinha acabado de entrar ao lado de Pol e Lucero. A dupla argentina também participou bem, com outra dinâmica, e o Tricolor, além do gol, perdeu outras duas chances evidentes para ampliar, com Calebe e Borrero. Ao contrário do embate contra o Horizonte (vitória por 3 a 1), os reservas não conseguiram aproveitar bem a oportunidade em campo.

Patrocínio recorde no Fortaleza

O Fortaleza é a primeira grande aposta em parcerias com clubes de futebol da Cassino.bet. O objetivo da empresa mineira, que vai investir no Tricolor, em dois anos, R$ 65 milhões fixos, é aumentar seu faturamento e participação no mercado. Até agora, a casa de apostas era mais conhecida por patrocinar o "Programa do Ratinho", no SBT. Os interesses se uniram. Os valores que o Fortaleza buscava coincidiram com o orçamento da Cassino.Bet, que enxerga no clube um potencial grande de visibilidade e crescimento.

Nova zaga titular no Ceará?

Na relação dos zagueiros disponíveis no elenco do Ceará, Willian Machado e Éder são os mais técnicos e ágeis. Ambos atuaram como titulares na vitória sobre o Iguatu, por 1 a 0, na quarta-feira, e mostraram segurança e bom posicionamento. Contra o Barbalha, no domingo, novamente pelo Campeonato Cearense, Léo Condé tem a oportunidade de repetir a dupla e privilegiar, também, o entrosamento, preparando a equipe ideal, neste momento, para os dois confrontos importantes da semana que vem, contra o CSA, pela Copa do Nordeste, e diante do Fortaleza, pelo Estadual.

Relatório de transferências internacionais



Relatório anual publicado pela Fifa nesta quinta-feira (Global Transfer Report) indicou que 78.742 atletas do futebol profissional e amador, levando em consideração categorias masculina e feminina, mudaram de clubes no ano de 2024 (números apenas de transferências internacionais), movimentando R$ 50 bilhões. É muito dinheiro envolvido no futebol.

Ainda sobre o relatório, o Brasil foi o país com mais jogadores negociados no planeta, com 1.102 atletas comprados e 1.113 vendidos. O Botafogo-RJ (SAF) foi o que mais gastou na América do Sul. Na Europa, o PSG-FRA lidera. Um dado relevante: o futebol feminino movimentou valores recordes históricos, com mais de R$ 91 milhões em transferências internacionais. O número entre as mulheres deve subir ano a ano.

Mais 3!

1. A ESPN vai também transmitir a Copa do Nordeste 2025. Serão dois jogos por rodada, compartilhados com Premiere e SBT, ou seja, não serão exclusivos da emissora de TV fechada do Grupo Disney.

2. Por falar em direitos de transmissão, a Liga Forte União, da qual Ceará e Fortaleza fazem parte desde a fundação, deve fechar a venda de pacotes de seus clubes na Série A também para o Grupo Globo. Já há acertos com Amazon, Record e YouTube/Cazé TV a partir de 2025.

3. Ex-jogadores do Fortaleza, os argentinos Fragapane (Unión Santa Fé) e Depietri (Talleres), marcaram gols na segunda rodada do Campeonato Argentino. Ambos saíram do banco de reservas. O Unión empatou com o Boca Juniors por 1 a 1 e o Talleres perdeu para o Independiente por 3 a 2.