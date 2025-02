Quem são os titulares do Fortaleza?

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Pol Fernández chegou e já é dono absoluto da posição no Fortaleza

É bastante evidente a diferença técnica entre as escalações do Fortaleza usadas por Vojvoda até agora, em quatro partidas oficias na temporada. Por mais que haja um rodízio necessário — com colaboração da fisiologia e preparadores físicos — e uma ou outra diferença de peças nas formações iniciais, os jogadores que atuaram contra Moto Club-MA e Cariri estão superiores aos que enfrentaram Horizonte e Maracanã.

Isso não quer dizer que não haja briga por posição, pelo contrário. Vojvoda deixa o elenco atento o tempo todo porque as disputas são saudáveis e perenes. É o seu muito conhecido estilo de trabalho nos cinco anos por aqui.

Apontar um time titular absoluto não é tarefa fácil, mas há atletas inquestionáveis, como nos casos de João Ricardo e Mancuso. No sistema defensivo, aliás, a luta por posição será intensa. Na zaga, Brítez é ótimo e terá concorrência pesada com a recuperação física de Kuscevic — um dos melhores em 2024 — e a proximidade das estreias de David Luiz e Gáston Ávila. Cardona, Titi e Mancha completam o grupo.

Já na lateral esquerda, são três opções e não se sabe quem terá a confiança do técnico para os enfrentamentos mais importantes. Diogo Barbosa, Bruno Pacheco e Felipe Jonatan têm qualidades e defeitos. Nenhum deles é unanimidade.

No meio-campo, Pol Fernandez é absoluto, mas há brigas por mais duas vagas entre Rossetto, Martínez, Sasha, Zé Welison, Calebe e Pochettino. No ataque, Lucero, Moisés e Marinho estão bem dominantes neste momento. Pikachu, Breno Lopes, Borrero e Kayzer vão precisar mostrar muito serviço.

Ceará escalou 23 jogadores em 4 jogos



Em busca de uma equipe base visando o ano todo, Léo Condé ja pensa nos três próximos jogos do Alvinegro, contra Barbalha, CSA e Fortaleza. Antes de tudo, o técnico precisa se convencer sobre o seu time titular. Pesa bastante o fato de o elenco ter tido muitas saídas e chegadas, além da ausência de centroavantes de ofício. Até agora, 23 atletas foram utilizados em quatro partidas.

Depois de definir uma equipe titular, Condé vai privilegiar a continuidade. Faz parte do seu método de treinamento e foi com tal estratégia que o treinador apareceu como fundamental para o acesso do Ceará ano passado. Contra o Barbalha, domingo, a tendência é a manutenção de Willian Machado e Éder na zaga e de Matheus Araújo no meio-campo. O trio foi bem contra o Iguatu. A volta de Pedro Henrique ao setor ofensivo também é muito possível.

Mais 3!

1. O Chelsea agora é responsável pela transferência mais cara da história do futebol feminino. O clube inglês pagou R$ 6 milhões para contratar a zagueira norte-americana Naomi Girma, que atuava no San Diego Wave. A jogadora é avaliada como a melhor do mundo na posição.

2. O cearense Wendell está confirmado como reforço imediato do São Paulo. O lateral-esquerdo seria liberado apenas no meio deste ano, mas como o São Paulo vendeu o atacante William Gomes e emprestou o lateral João Moreira ao time português, o assunto foi resolvido na negociação.

3. Lautaro Martinez chegou aos 15 gols pela Inter de Milão na Liga dos Campeões. Superou Adriano. Assim, o argentino é o atleta com mais tentos pela equipe italiana na história da competição. No geral, ele soma 143 gols pela Inter.