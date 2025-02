Ceará: goleada, vaga e boas notícias

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Guilherme, da base do Ceará, anotou seu primeiro gol no profissional

Dos cinco gols do Ceará na ótima goleada sobre o Barbalha por 5 a 0, neste domingo, quatro surgiram de assistências, mostrando uma atuação organizada, pensada e com bola no chão do sistema ofensivo do time. Mugni, melhor em campo, brilhou com passes para gols de Pedro Henrique e Aylon. Guilherme marcou depois de receber excelente bola de Matheus Araújo, enquanto Marllon serviu novamente Aylon para marcar. Apenas o quinto gol não surgiu de troca de passes, quando Matheus Araújo completou rebote em bonita falta cobrada por Lourenço.

Além da excelente partida e da confiança aumentada neste início de trabalho, o Ceará garantiu vaga antecipada para a semifinal do Campeonato Cearense, cenário que já era esperado pela diferença técnica do time de Condé em relação aos outros integrantes do grupo, mas atuações firmes e seguras, com metas batidas, são sempre boas e importantes notícias.

O Fortaleza venceu o Floresta, no sábado, está na semifinal do Estadual e acabou por ser testado de várias formas, algo positivo pensando na temporada toda. Jogou com dez atletas por mais de dois terços do confronto e sofreu defensivamente no segundo tempo, situações que não tinham ocorrido até então. O goleiro Brenno se mostrou seguro quando mais exigido - foram três ótimas defesas - e a equipe teve organização tática para conseguir manter a vitória, gol legal de Pikachu, marcado minutos antes da correta expulsão de Sasha, tudo entre os 26 e 29 do primeiro tempo.

O número que importa

Salah é o melhor jogador do mundo na temporada. Atacante do Liverpool tem 42 participações em gol, mas ele é muito mais do que os absurdos números. Sua dinâmica e inteligência são enormes. Em 33 partidas, são 25 gols e 17 assistências.

Na madrugada deste sábado, a NBA ficou em choque. Eu também. Luka Doncic, estrela do Dallas Mavericks, foi trocado com o Los Angeles Lakers, em negócio envolvendo Anthony Davis e atletas coadjuvantes. O movimento fortalece os Lakers para a próxima década, quando LeBron quiser se aposentar, enquanto os Mavericks buscam melhorar a defesa com Davis, visando título a curto prazo, além de não se comprometerem financeiramente por muitos anos com contrato bilionário para Doncic a partir de 2027. Luka, 25, e Anthony, 31, são referências absolutas em suas funções, mas têm convivido com problemas físicos. Assim, não é muito fácil determinar quem se deu melhor, apesar de parecer que o time de Los Angeles foi bem sucedido, em que pese a oferta ter partido do Dallas. Seja como for, a troca foi uma das maiores de todos os tempos e capítulos ainda serão contados, até porque os atletas não sabiam de nada antes do anúncio oficial entre os donos das franquias.

Mais 3!

1. Depois de ser o melhor jogador do Santos na Série B em 2024, Guilherme, ex-Fortaleza, segue brilhando. No Paulistão 2025, sete gols em seis partidas. Bem demais.

2. Biel virou a maior venda da história do Bahia. O atacante vai para o Sporting-POR por R$ 48 milhões, belíssimo lucro. Ele foi comprado do Fluminense por R$ 10 milhões.

3. Com a derrota do Real Madrid (49 pontos) e as vitórias de Atlético de Madrid (48) e Barcelona (45) na rodada, o Campeonato Espanhol voltou a ter disputa intensa pelo título.