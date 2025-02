Ceará e Fortaleza: nível de exigência dos jogos vai aumentar

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ceará vão disputar Clássico-Rei pelo Estadual

Copa do Nordeste no meio de semana e o primeiro Clássico-Rei da temporada, no sábado que vem, com reabertura do Castelão. Fortaleza e Ceará terão desafios bem mais complicados do que já tiveram até agora em 2025, principalmente levando em conta os jogos no Campeonato Cearense. O Tricolor encara o Sport, fora de casa, nesta terça-feira, enquanto o Alvinegro recebe o CSA, no Presidente Vargas, na quarta-feira.

Como o nível técnico das equipes no Estadual tem se mostrado extremamente baixo, Ceará e Fortaleza terão uma ideia melhor do atual estágio de preparação em que se encontram. A temporada certamente reserva grandes dificuldades.

Não serão os resultados que vão modificar os parâmetros para os rivais cearenses, mas o desempenho em campo. No caso do Fortaleza, encara um adversário da Série A, mordido pela derrota no clássico contra o Santa Cruz e pressionado por ter gastado muito com reforços. O Sport está investindo alto.

Já o CSA vai disputar a Série C, mas segue invicto na temporada, em dez jogos, tendo começado a Copa do Nordeste vencendo. O Ceará terá de saber lidar com a pressão pela primeira vez na temporada, justamente porque foi mal na estreia do torneio regional contra o Náutico (derrota nos Aflitos) e precisa muito dos três pontos em casa para se colocar presente na briga para passar de fase.

Já no Clássico-Rei, por mais que o confronto tenha importância nenhuma para o Campeonato Cearense, a partida vale demais pela rivalidade, além de medir a força do trabalho de Vojvoda e Leo Condé neste primeiro mês.

Copa do Brasil terá sorteio na sexta-feira



Sorteio da primeira fase da Copa do Brasil ocorre na próxima sexta-feira. Para os padrões da CBF, saber do sorteio com tal antecedência é um ganho. Três cearenses — Maracanã, Ferroviário e Ceará — vão conhecer seus primeiros adversários na competição. O Fortaleza entra apenas na terceira fase, já que vai disputar a Libertadores da América.

Ainda sobre a Copa do Brasil, uma mudança importante no regulamento da primeira fase foi anunciada. A partir de agora, caso haja empate na partida única — já que as duas primeiras fases da competição acontecem sempre em jogos isolados — a vaga será decidida por pênaltis. Anteriormente, o time com melhor classificação no ranking da CBF avançava automaticamente em caso de empate, algo que não fazia o menor sentido. Na segunda fase, que também é disputada em jogo único, a decisão por pênaltis já estava prevista.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Precisando melhorar o ataque, o Milan-ITA fez movimentos importantes. Por empréstimo, chega o português João Félix, sem espaço no Chelsea. E do Feyenoord-HOL, o mexicano Santiago Giménez foi contratado por R$ 210 milhões. O atacante fez 66 gols em 110 jogos na Holanda.

2. Ex-Fortaleza e com muito destaque na Atalanta-ITA, o volante Éderson não deve sair da equipe italiana, ao menos nesta janela europeia de transferências. Apenas uma proposta de R$ 300 milhões seria aceita.

3. A Conmebol mandou cerca de R$ 6 milhões para o Flamengo, como bônus pelo título da Supercopa do Brasil, conquistado, com muita autoridade, diante do Botafogo, no domingo passado. O motivo: fortalecer os torneios locais e os principais clubes da América do Sul. A premiação da CBF foi de R$ 12 milhões.