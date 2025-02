Ceará: vitória difícil contra o CSA, com golaço de Dieguinho

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Ceará venceu o CSA em casa

Vencer era bastante importante para o Ceará na Copa do Nordeste e um golaço de Dieguinho definiu o 1 a 0 no PV, sobre o CSA, nesta quarta. Tento marcado no final do jogo em função do talento individual do lateral direito, que foi jogar pela esquerda no segundo tempo. Com muito volume, mas pouca organização ofensiva para criar grandes chances, o Alvinegro teve dificuldade porque foi uma equipe lenta, com poucas tabelas e infiltrações. Melhorou na segunda etapa com a entrada de Fernandinho, principal atacante neste início de ano. Defensivamente, boa notícia: o Ceará, com uma escalação bem diferente, sofreu pouco diante de um time invicto na temporada. Com os três pontos, o elenco de Condé segue favorito destacado para uma das vagas para a segunda fase do torneio.

Fortaleza precisa de solução na lateral esquerda

Mancuso é o melhor lateral direito do elenco do Fortaleza e também o melhor lateral esquerdo. Como Vojvoda não pode duplicar o argentino em laboratório — que seria o ideal — terá que escolher entre Diogo Barbosa, Bruno Pacheco e Felipe Jonatan para depositar a sua confiança. A questão é que nenhum deles parece pronto completamente para os objetivos do técnico. Contra o Sport, na terça-feira, vitória por 2 a 0, ele optou por colocar Tinga na direita e jogar com Mancuso pela esquerda na segunda etapa, mas não acredito, neste momento, que seja algo perene para o restante da temporada. A contratação de Diogo Barbosa foi pedida por Vojvoda, mas o ex-lateral do Fluminense não foi bem até agora. Está sem ritmo, errando posicionamento e ações individuais. Ainda há tempo e condição para evolução, evidentemente.

Novo patrocínio para o Ceará



O acordo da Viva Sorte Capitalização, que pagará R$ 2,4 milhões para estampar a marca na camisa do Ceará por dois anos (R$ 100 mil por mês) é um indicativo da importância da subida para a Série A. O valor não é essencial, mas aumenta a receita e gera perspectivas positivas para negócios futuros.

Clássico-Rei com arbitragem importada

Trazer um quarteto de arbitragem da Fifa para o Clássico-Rei do próximo sábado, primeira fase do Campeonato Cearense, vai custar cerca de R$ 60 mil. Ceará e Fortaleza vão dividir os custos, que incluem as taxas de cada um dos árbitros, passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentação e a multa prevista pela Federação Cearense, que é de R$ 5 mil para cada profissional trazido de fora. Esses R$ 20 mil de multa serão revertidos, de acordo com o regulamento do Estadual, em investimentos na formação de árbitros locais.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Escalado como titular do Real Madrid nesta quarta-feira, Endrick fez seu quinto gol com a camisa do clube, na difícil vitória por 3 a 2 sobre o Leganés, quartas de final da Copa do Rei. O resultado colocou a equipe da capital da Espanha na semifinal do torneio.

2. O Atlanta United contratou o atacante marfinense Emmanuel Latte Lath por R$ 127 milhões. É a contratação mais cara da história da MLS, a liga de futebol dos EUA. Aos 26 anos, ele estava no Middlesbrough, que disputa a segunda divisão inglesa. Nesta temporada, em 29 jogos, ele marcou 11 gols no torneio.

3. Luka Doncic deve fazer a sua estreia pelo Lakers no sábado que vem, contra o Indiana Pacers. A ESPN Brasil vai transmitir a partida, que vale pela temporada regular da NBA. Após a troca que chocou o mundo do basquete, quando Anthony Davis foi para o Dallas, o planeta quer ver o esloveno atuando em Los Angeles, ao lado de LeBron James.