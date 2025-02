O Clássico-Rei que não vale nada, mas vale muito (parte I)

Foto: FÁBIO LIMA Lourenço, Ramon, Kuscevic e Britez em Clássico-Rei de 2024

Era óbvio que, marcado para a quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, o Clássico-Rei de amanhã não valeria nada para o torneio. Ceará e Fortaleza estão com elencos tão superiores que as partidas contra os demais participantes do Estadual geram dúvida apenas no placar, porque as vitórias são certas. Assim, ambos estão com 12 pontos em quatro confrontos, 100% de aproveitamento, classificados para as semifinais e nenhum resultado deste sábado vai dar vantagem ou desvantagem no aspecto técnico — como jogar por dois resultados iguais nas finais, por exemplo. Não existe mais tal previsão no regulamento. A única influência será na soma geral de pontos para determinar o mando de campo no segundo e decisivo encontro pelo título, no dia 22 de março.

Ocorre que o Clássico-Rei não precisa de explicações para ser entendido como um confronto magno, ainda que não tenha nenhuma relevância para o campeonato neste momento. É um embate que serve como fábrica de heróis e vilões, forma ídolos no campo e caráter nas arquibancadas de quem conhece o sabor de uma rivalidade de duas camisas pesadas, tradicionais e hoje ocupantes de lugares na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Para os treinadores e comissões técnicas, o jogo também serve de balizador do trabalho realizado até aqui na temporada, em seis jogos oficiais disputados, incluindo dois pela Copa do Nordeste. Os torcedores também vão tratar assim o desempenho mostrado por ambos. É natural e positivo, inclusive. Sem cobrança e pressão por bons resultados não há futebol. Até agora, em 2025, o Fortaleza tem seis vitórias e o Ceará soma cinco, porque perdeu para o Náutico, fora de casa.

Antes de encerrar o assunto nesta coluna (amanhã, na parte II, avalio mais as alternativas táticas e técnicas de Vojvoda e Léo Condé), explico o seguinte: já trato ambos como finalistas do Campeonato Cearense. Será uma hecatombe caso isso não ocorra. Por ser futebol, sempre há alguma mínima chance de zebra, mas a coisa é tão improvável que pouco vale a pena cogitar. De toda forma, fica o registro para eu usar como defesa neste futuro distópico sem Clássico-Rei nas finais do Estadual 2025.

Aposentadoria de Marcelo

Marcelo se aposentou dos gramados. Um grande lateral-esquerdo, colecionador de títulos gigantes (são 31 no total), com desempenho sempre em alto nível. Seguirá no futebol de várias maneiras. Já faz algum tempo, é um dos investidores da SAF do América-RN e participa de negócios envolvendo a Academy 12, escolas de futebol espalhadas pelo mundo.

Ferroviário tem jogo decisivo

1. Perto de aprovar a SAF fora do campo — as documentações para as votações necessárias estão prontas — o Ferroviário tem sofrido nas competições neste ano. Na Copa do Nordeste, sem vitória após dois jogos. No Campeonato Cearense, luta para se classificar para a segunda fase e fugir do quadrangular do rebaixamento.

2. Caso ganhe do Cariri, no sábado, o Ferrão chega aos sete pontos, mas não basta. O time precisa que Tirol ou Iguatu não vençam na rodada. Há outras chances de classificação: Ferroviário empatando e o Iguatu perdendo ou ambos ganhando, com o Tubarão descontando o saldo de três gols, hoje favorável ao Iguatu.

3. Nesta sexta-feira, por sinal, o Ferroviário saberá seu primeiro adversário na Copa do Brasil, em sorteio realizado pela CBF. Ceará e Maracanã também.