Ceará vence Fortaleza com mérito defensivo e brilho de Mugni

Foto: Fábio Lima Lucas Mugni marcou um bonito gol de falta durante a partida

Ceará 2 x 1 Fortaleza no primeiro Clássico-Rei em 2025. Vitória merecida do Alvinegro, neste sábado, no Castelão, partida da quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O time de Léo Condé foi superior, mais organizado, teve em Mugni o melhor em campo e perdeu ao menos três chances para ampliar quando vencia por 2 a 0, duas com Fernandinho e uma com Aylon.

No primeiro tempo, o Ceará foi muito dominante defensivamente, anulando completamente o ataque do Fortaleza. É verdade que até o gol de Mugni, aos 15 minutos, - o argentino teve mérito na cobrança com efeito, mas contou com falha enorme de João Ricardo - a partida seguia equilibrada, mas após a vantagem, o Ceará também passou a ser incisivo nas jogadas ofensivas, especialmente pelo lado esquerdo. Além de ter ampliado o placar aos 25 minutos, gol de Pedro Henrique após nova jogada de Mugni, ganhando de Pol Fernandez, o time só não fez o terceiro porque Fernandinho perdeu duas chances, uma delas, incrível.

No segundo tempo, o Ceará voltou marcando com o mesmo ímpeto e buscando o ataque para ampliar. Foi assim que Matheus Bahia serviu Aylon na área, mas o atacante perdeu oportunidade enorme na entrada da pequena área. A partir daí, Vojvoda mexeu no time, o Tricolor pressionou territorialmente e diminuiu com gol de pênalti bem batido por Lucero, mas mal marcado pelo árbitro. Minutos antes, porém - em outro erro de arbitragem - Richardson fez falta feia em Zé Welison e deveria ter sido expulso, mas nada aconteceu além de um amarelo. Até o fim da partida, a equipe de Vojvoda, que teve Marinho como único destaque ofensivo, tentou o empate, mas longe de criar chances agudas.

Ceará e Fortaleza voltam ao Estadual no começo de março, nas semifinais, mas ainda não sabem os adversários. O Alvinegro aguarda Maracanã ou Horizonte. Já o Tricolor espera Tirol ou Ferroviário.

Renda: R$1.284.370,00 - 42.059 pagantes