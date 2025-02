Ainda os resquícios do Clássico-Rei

Foto: Fábio Lima/ O POVO Fabiano, do Ceará, duela com Bruno Pacheco, do Fortaleza, no clássico

Um confronto entre Ceará e Fortaleza vai além do apito final do árbitro, especialmente por ter se tratado do primeiro do ano, sábado passado. Quando a partida terminou, os efeitos das atuações permaneceram e, certamente, olhando para frente, quem souber aproveitar melhor as lições sairá mais forte para a temporada. Pode ocorrer com o Alvinegro, que venceu, com o Tricolor, que perdeu, com ambos ou com nenhum.

No caso do Ceará, o time teve uma atuação coletiva excelente e dominou a partida na maior parte do tempo, em todos os setores do campo. Venceu por 2 a 1 e fez o Fortaleza jogar mal ganhando os duelos individuais e coletivos. A construção do placar poderia ser ainda mais ampla.

O trabalho tático de Léo Condé deu muito certo. O desafio perene é replicar desempenho em todas as competições, sem esquecer que o conjunto ainda está em formação e precisando de mais reforços (dois centroavantes e um volante são essenciais). O treinador e a diretoria de futebol mostraram no ano passado que mantêm os pés no chão nos bons momentos. O excesso de confiança não ocorreu e o acesso foi conquistado também por esse motivo.

Já o Fortaleza tem como aspecto fundamental entender o que deu errado, para além dos méritos do Ceará. O time de Vojvoda não conseguiu reagir com efetividade e mostrou pouco repertório ofensivo. Os problemas estavam nítidos em campo, mas nenhuma solução foi bem aplicada, inclusive pelos atletas que entraram na segunda etapa, abaixo do ritmo necessário. Foi uma atuação problemática, mas, isoladamente, não é sinal definitivo de temporada ruim ou causa de uma quebra de confiança insustentável no elenco. Os jogadores são bons, o time é entrosado e capaz de atuar muito melhor. Serenidade será chave mestra neste momento.

O Fortaleza já joga nesta terça-feira pela terceira rodada da Copa do Nordeste, contra o Altos-PI, fora de casa, às 21h30min da "madrugada". O Tricolor é a única das 16 equipes com 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio, com duas vitórias.

1. Grêmio fez contratação alternativa para o ataque, ao firmar acordo com o atacante belga Francis Amuzu. O jogador atua pelos lados, tem 25 anos e passou a carreira no Anderlecht-BEL. Foram 250 jogos, 28 gols e 24 assistências.

2. O Ajax assumiu a liderança do Campeonato Holandês no fim de semana que passou, algo que não ocorria desde 2022, quando entrou na pior crise técnica da sua história, com inúmeras contratações erradas.

3. Campeonato Espanhol segue como um dos mais equilibrados e imprevisíveis da temporada europeia. Depois de 23 rodadas, Real Madrid tem 50 pontos, Atlético de Madrid soma 49 e o Barcelona, 48.