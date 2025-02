Exclusiva com CEO do Ceará, Haroldo Martins: cargo, modernização e novos padrões

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-12-2024: Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, participa do Esportes do Povo no estúdio da Rádio O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Conversei com Haroldo Martins, primeiro CEO especificamente do futebol do Ceará. O dirigente está convicto de que a criação do cargo é, mais do que uma satisfação pessoal, um avanço para o clube, pensando na construção do necessário profissionalismo que o futebol exige hoje.

Haroldo, pela primeira vez, será remunerado pelo seu trabalho no Alvinegro, já que, estatutariamente, nenhum diretor pode receber salário. "Vejo além da questão pessoal, é uma modernização do clube, indo ao encontro do que exige o futebol atualmente", avalia.

O dirigente completa: "No nível de exigência e dedicação necessários, não há como não ter pessoas em funções específicas e com remuneração correspondente. O clube ganha com uma construção de profissionalismo", diz.

Haroldo também explica a continuidade dos avanços na instituição pensando nos padrões integrados do futebol. "Já vínhamos fazendo no futebol profissional, e passaremos a estender à base, buscando maior integração".

Fica evidente, portanto, que os jovens jogadores serão incluídos no que tem sido feito. "O departamento de futebol passará a funcionar de forma padronizada, com aplicação dos processos do DIMAS (Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática) e do CESPE (Centro de Saúde e Performance ), além da interação das equipes técnicas."