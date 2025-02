Fortaleza: nova e justa derrota para o Altos

Foto: ALDO CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza mudou time titular, mas sofreu nova derrota

Com um time completamente diferente do que foi derrotado pelo Ceará, no sábado, o Fortaleza voltou a perder, agora para o Altos-PI, nesta terça, de virada, também por 2 a 1. E novamente o placar foi justo, desta vez pela Copa do Nordeste. O Tricolor não conseguiu se impor taticamente, contou com falhas graves defensivas (João Ricardo, no primeiro gol, e Tinga e David Luiz, no segundo) e não superou o péssimo gramado do Albertão. O mérito da equipe piauiense foi evidente. A equipe da casa esteve mais efetiva, perigosa e virou o confronto com eficiência e velocidade na segunda etapa, gols de Lucas Reis e Rodrigão. Cleiton Robozão foi outro que marcou presença relevante na virada. Ao Fortaleza, resta tentar compreender os motivos das duas derrotas seguidas o quanto antes.

Ceará tenta confirmar favoritismo contra Confiança

Vencer o Confiança, nesta quarta-feira, tem um valor enorme para o Ceará na classificação da Copa do Nordeste. O time é favorito destacado para uma das vagas para as quartas de final, mas está fora do G-4 no seu grupo após duas rodadas. Assim, somar três pontos o coloca numa situação bem mais confortável do que a atual, chegando aos seis.

Depois do ótimo desempenho em todos os setores do campo contra o Fortaleza, vai ser interessante observar como será a postura do Alvinegro diante de um rival que está sobrando no Campeonato Sergipano, com 17 gols marcados em seis jogos, mas que tende a atuar mais recuado fora de casa.

Até agora, na competição regional, o Ceará não jogou bem. Perdeu para o Náutico com atuação ruim, no Recife, e venceu o CSA, no PV, apresentando dificuldades nas articulações de ataque, por mais que tenha entrado em campo com uma escalação longe da ideal. É sempre importante lembrar que a Copa do Nordeste deste ano tem sete jogos na fase de grupos e não os oito das edições anteriores recentes.

Bruno Ferreira chega a 40 jogos pelo Ceará



Importante para o acesso à Série A e titular em três jogos na atual temporada (Barbalha, CSA e Fortaleza), o goleiro Bruno Ferreira completará 40 partidas pelo Ceará nesta quarta.

Luka Doncic estreia bem nos Lakers

Na NBA, foi ótima a estreia de Luka Doncic pelo LA Lakers, nesta terça-feira de madrugada, horário de Fortaleza. O esloveno não jogava desde o Natal do ano passado, mas se recuperou de contusão na panturrilha e ficou na quadra por pouco menos da metade do tempo regulamentar.

Foram 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências na vitória sobre o Utah Jazz. Segundos antes de a partida começar, na beira da quadra, LeBron James foi enfático ao dizer pra Doncic não se preocupar em se encaixar no time logo de cara e, sim, em jogar o que sabia. Lebron tem sido fundamental no processo de chegada de um dos maiores jogadores da atualidade. Usou a camisa de Luka no aquecimento e organizou para o novo companheiro de time ser o último a entrar em quadra, lugar dos astros nas apresentações.

E a Liga dos Campeões?



1. Na virada impressionante do Real Madrid sobre o City (3 a 2, Liga dos Campeões, nesta terça, em Manchester), destaque negativo para o goleiro brasileiro Ederson. Falhou feio em dois gols do time espanhol.

2. Haaland, atacante do City, agora tem 49 gols marcados em 48 jogos de Liga dos Campeões. Absurdo.

3. Já Mbappé chegou aos 52 gols, oitavo maior artilheiro do principal torneio europeu de futebol.