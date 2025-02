Ceará decepciona contra o Confiança na Copa do Nordeste

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Pedro Henrique, atacante do Ceará, em jogo contra o Confiança

Mais um tropeço do Ceará na Copa do Nordeste. O empate contra o Confiança em 1 a 1, no Castelão, deixa o time com um aproveitamento ruim no torneio (quatro pontos em nove disputados), especialmente porque, dos três jogos, dois foram em casa. Nesta quarta, mais de 20 arremates, pressão no segundo tempo (depois de uma ruim primeira etapa), mas o time foi incapaz de finalizar com qualidade. Ficou nítida a necessidade de o elenco ganhar um ou dois centroavantes, jogadores de área, principalmente na justa projeção para a Série A. Rômulo entrou bem, com qualidade técnica e dinâmica. Tem tudo pra ajudar e ganhar titularidade. Outro que entrou bem foi Richardson, o único jogador que não começou a partida em relação ao Clássico-Rei. Sua capacidade de marcação faz diferença.

Haroldo Martins, novo CEO do futebol do Ceará

Conversei com Haroldo Martins, primeiro CEO especificamente do futebol do Ceará. O dirigente está convicto de que a criação do cargo é, mais do que uma satisfação pessoal, um avanço para o clube, pensando na construção do necessário profissionalismo que o futebol exige hoje.

Haroldo será remunerado pelo seu trabalho no Alvinegro, já que, estatutariamente, nenhum diretor pode receber salário. "Vejo além da questão pessoal, é uma modernização do clube, indo ao encontro do que exige o futebol atualmente", avalia. O dirigente completa: "No nível de exigência e dedicação necessários, não há como não ter pessoas em funções específicas e com remuneração correspondente. O clube ganha com uma construção de profissionalismo", diz.

Haroldo também explica a continuidade dos avanços na instituição pensando nos padrões integrados do futebol. "Já vínhamos fazendo no futebol profissional, e passaremos a estender à base, buscando maior integração".

Fica evidente, portanto, que os jovens jogadores serão incluídos no que tem sido feito. "O departamento de futebol passará a funcionar de forma padronizada, com aplicação dos processos do Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática (Dimas) e do Centro de Saúde e Performance (Cespe), além da interação das equipes técnicas."

Kevin Durant chega a 30 mil pontos

Kevin Durant, atualmente no Phoenix Suns, se tornou, nesta semana, o oitavo jogador da história da NBA a passar dos 30 mil pontos. Um craque do esporte que segue brilhando aos 36 anos.

Derrota embola Fortaleza na Copa do Nordeste

Além de perder a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste, a derrota para o Altos-PI por 2 a 1, na terça-feira passada, colocou o Fortaleza na segunda posição do grupo A, com os mesmos seis pontos do Sport. O Vitória, líder, tem sete. Quatro se classificam, mas, para garantir mando de campo nas quartas de final, o Tricolor precisa estar nas duas primeiras colocações. Semana que vem, contra o Vitória, o confronto passa a ser essencial.

Mais 3!

1. Premiação da Copa do Brasil 2025, anunciada nesta quarta-feira, pode chegar aos R$ 101 milhões para o campeão, desde que seja uma equipe da Série A.

2. Elenco forte, futebol fraco. O Red Bull Bragantino faz campanha pífia no Paulistão: nove jogos e oito pontos.

3. Valores do futebol seguem assustadores. O Santos contratou o argentino Benjamín Rollheiser por R$ 65 milhões. O meio-campista ofensivo estava no Benfica-POR.