Ceará e Fortaleza: fim de semana sem jogo é hora de pausa e avaliação

Foto: Lucas Emanuel/FCF Mancuso e Fernandinho disputam lance no primeiro Clássico-Rei 2025

Após um início de temporada com calendário insano — já foram oito jogos oficiais — Fortaleza e Ceará voltam oficialmente aos campos apenas no próximo dia 19. O Tricolor encara o Vitória, pela Copa do Nordeste, e o Alvinegro visita o Sergipe, pela Copa do Brasil. O hiato aparece agora como o momento ideal para avaliação do que foi feito até aqui.

Ceará em busca do time ideal

Com 17 contratações para a temporada 2025, o Ceará está focado na estruturação de um novo time titular, liderado por Léo Condé. A busca por ajustes coletivos é fundamental e vai impactar o ano todo. No geral, o resultado tem sido bom e equilibrado, justamente por tantas mudanças ocorridas no elenco. O time repete o esquema 4-3-3 do ano passado e está com 79% de aproveitamento dos pontos (seis vitórias, um empate e uma derrota), com 14 gols marcados e cinco sofridos. Executar as transições defesa-ataque-defesa com mais velocidade, aproveitar melhor as chances de gol e contratar volantes marcadores e centroavantes são questões essenciais.

Fortaleza tenta achar a causa dos erros

No Fortaleza, o desafio não é reconstruir um time, pelo contrário, mas fazer o atual elenco produzir mais e compreender as lacunas. Entrosamento não falta. Os primeiros encontros oficiais foram bons, mas as duas derrotas recentes mostraram falhas em todos os setores de campo, pouca criação ofensiva e sistema defensivo errando demasiadamente, além de baixo nível de intensidade, sempre exigido por Vojvoda. O time tem seis vitórias e duas derrotas, 75% de aproveitamento, com 18 gols marcados e cinco sofridos.

Ceará lucra no mercado da bola



Com as vendas de David Ricardo, Erick Pulga, Saulo Mineiro e Guilherme Castilho, o Ceará efetuou R$ 40 milhões em vendas de seus atletas neste começo de temporada.

Erick Pulga começa bem no Bahia

É muito bom o início de Erick Pulga no Bahia. O atacante, ex-Ceará, já soma seis participações diretas em gols na temporada. São quatro tentos marcados e duas assistências, mostrando que segue a boa fase mostrada no Alvinegro em 2024. No total, foram 371 minutos em campo, média alta e muita efetiva de uma participação direta em gol a cada 61 minutos.

Mais 3!

1. Depois de pagar R$ 50 milhões para tirar Júnior Santos do Botafogo-RJ, o Atlético-MG pagará R$ 36 milhões para contratar Rony, do Palmeiras. Mais uma negociação com valores incompatíveis com a qualidade técnica do atleta.

2. Temporada de Harry Kane segue brilhante no Bayern de Munique. O atacante inglês soma 29 gols e 10 assistências em 29 partidas. Joga demais.

3. Campeonato Paulista tem colocado à disposição dos jogadores, em todas as partidas, 16 bolas distribuídas ao redor do campo. O objetivo: dar mais velocidade às cobranças de escanteios e laterais.