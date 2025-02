Ainda top 10: corintianos do Ceará já doaram R$ 390 mil para divida do estádio

Foto: Nelson Almeida / AFP A Arena Corinthians recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil

A campanha para a torcida do Corinthians doar dinheiro visando o pagamento da dívida do estádio do clube continua e o Ceará permanece entre os 10 estados que mais doaram.

Ao todo, o arrecadado por corintianos moradores do Ceará está em R$ 390 mil.

O objetivo da super vaquinha, que começou no final de novembro de 2024, é totalizar R$ 700 milhões (a dívida total da Arena Corinthians) e até agora o montante doado passa de R$ 36.8 milhões.

A média de doações caiu muito em relação aos primeiros dias e parece impossível que a meta seja batida até maio deste ano, prazo estipulado inicialmente para o fim da ação, em conformidade com a Caixa Econômica Federal.

São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás são as cinco localidades com mais doações. O Ceará é o décimo lugar no ranking.