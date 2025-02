Obrigações da semana para Ceará e Fortaleza

Após um início de ano com jogos atrás de jogos, o calendário deu uma bela folga para Ceará e Fortaleza e os rivais não entraram em campo no fim de semana passado — e também não jogarão no próximo fim de semana. Ambos, entretanto, voltam aos gramados nesta quarta-feira, 19, por competições diferentes, carregando evidentes obrigações.

O Ceará visita o Sergipe na primeira rodada da Copa do Brasil e vai precisar atuar com todo peso de carregar a responsabilidade do favoritismo destacado. Por mais que o confronto ocorra fora de casa, em jogo único, e o futebol seja o esporte perfeito para surpresas, principalmente em competições eliminatórias, o Alvinegro não pode sequer pensar em eliminação.

Estamos falando de uma partida entre o sétimo colocado do Campeonato Sergipano e um dos cinco nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. A diferença de qualidade técnica entre os elencos é abissal e qualquer cenário que não seja a classificação para a segunda fase tem grande potencial de estrago para a confiança do elenco de Léo Condé.

Além de valer R$ 1,87 milhão em cotas (já garantiu R$ 1,54 milhão por estar no torneio), o Ceará busca também a segunda fase da Copa do Brasil pelo prestígio técnico, sabendo que vai atuar em casa no próximo confronto (sorteio antecipado já mostrou tal definição de mando), com possibilidade de bom público e renda significativa.

Já o Fortaleza, contra o Vitória, na Copa do Nordeste, carrega a responsabilidade de conseguir não apenas o resultado positivo no Castelão, mas também de apresentar um bom desempenho, diferentemente das partidas recentes.

Nas derrotas para Ceará e Altos-PI, o time falhou muito defensivamente — sofreu quatro gols, no total — e não mostrou força ofensiva para reagir. Jogou mal em todos os setores do campo e ficou bastante aquém de fazer duelos táticos equilibrados, por mais que os adversários, obviamente, tenham carregado méritos importantes.

É bom lembrar: a Copa do Nordeste já vai para a quarta rodada e vão restar apenas três jogos para o término da fase de grupos. Bater o Vitória também vai significar liderança do Grupo A para o Fortaleza, com nove pontos.

O número que importa

Na primeira fase da Copa do Brasil, 80 clubes participam. Na segunda fase, serão 40. Os 20 classificados se unem aos 12 que entram direto na terceira fase: Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Bahia, Corinthians e Cruzeiro.

Mais 3!

1. João Fonseca estreia nesta terça-feira, no Rio Open, contra um adversário também vencedor de um torneio ATP 250 nesta temporada. O francês Alexander Müller (atual 60 no mundo) levantou a taça em Hong Kong, em janeiro. Foi o seu primeiro título, aos 28 anos.

2. Será um confronto difícil para ambos. O desgaste de João por causa da longa e vitoriosa semana em Buenos Aires pode sim afetar o seu desempenho. Eventual derrota não vai surpreender e deve ser encarada com naturalidade.

3. O Rio Open 2025, que é um ATP 500, vai distribuir R$ 14 milhões em prêmios, recorde absoluto do torneio.