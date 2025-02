O que farão Condé e Vojvoda nesta quarta?

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Léo Condé vem fazendo bom trabalho no Ceará, desde 2024

Força máxima terá o Ceará, nesta quarta, para o confronto contra o Sergipe, pela primeira rodada da Copa do Brasil. O confronto, afinal, é bastante importante. Há dinheiro e prestígio em jogo. Minha curiosidade reside na formação do meio-campo, especificamente na dupla de volantes.

Léo Condé vai escalar Richardson e Sobral, Richardson e Lourenço ou Lourenço e Sobral? Vejo Richardson em boa fase e com bem mais poder de marcação, principalmente para embates fora de casa. Já Lourenço tem mais qualidade ofensiva do que Sobral, principalmente em chutes de fora da área e jogadas de bola parada.

Em relação ao Fortaleza, hoje, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, a formação defensiva também me causa curiosidade e vai merecer atenção total. Vojvoda tem diversas opções nas quatro posições e após uma semana de treinamentos, com duas derrotas seguidas, a escalação dos zagueiros e laterais vai mostrar o caminho pensado pelo argentino para o mais do que necessário crescimento no setor. Foram quatro gols sofridos (dois diante do Ceará e dois contra o Altos) com erros graves na faixa de campo onde o clube mais investiu em contratações para 2025.

E o Ferroviário?

A vitória do Ferroviário sobre o Altos-PI, bonito gol de Allanzinho (destaque da temporada), colocou o Tubarão na briga por uma vaga para a segunda fase da Copa do Nordeste. O principal mérito da equipe foi a consistência defensiva, funcionando tanto individualmente, como coletivamente. Ponto para Zorro.

Saulo Mineiro marca três na Champions da Ásia



Em seu terceiro jogo pelo Shanghai Shenhua, da China, nesta terça, o atacante Saulo Mineiro marcou três gols diante do Kobe, do Japão, vitória por 4 a 2 em confronto da Liga dos Campeões da Ásia.

Calor faz o futebol do Rio de Janeiro se restringir à noite

Em função das altíssimas temperaturas registradas, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro determinou que os jogos do Estadual só serão realizados, a partir de agora, após as 18 horas. Clubes e jogadores estavam reclamando bastante, com destaque para o meio-campista Gerson, do Flamengo, que se colocou em presença e assumiu o protagonismo da mais do que justa solicitação. Os detentores dos direitos de transmissão que se virem. A saúde dos atletas é prioridade.

Machuca tem mau começo no Vélez

Emprestado pelo Fortaleza, Machuca não começou bem no Vélez-ARG. Nos três jogos que atuou, pouco brilho individual. O atacante não entra em campo há três rodadas por causa de uma contusão muscular. O Vélez, atual campeão, fez seis jogos na temporada, conquistou um ponto e não marcou nenhuma vez. É lanterna do seu grupo no Campeonato Argentino.

Mais 3!

1. A campanha para a torcida do Corinthians doar dinheiro visando o pagamento da dívida do estádio do clube continua e o Ceará permanece entre as 10 estados que mais doaram. No total, R$ 390 mil.

2. Neymar, Lucas Moura, Gabigol, Thiago Silva e Alan Patrick foram alguns dos jogadores que publicaram em suas redes sociais um mesmo texto esculhambando o uso de grama sintética para o futebol profissional. Vamos ver qual será o tamanho dessa campanha e eventuais consequências.

3. A derrota de João Fonseca para Alexandre Müller, na estreia do Rio Open, nesta terça, não foi uma surpresa. O desgaste mental e físico era evidente. Ontem mesmo tinha escrito sobre essa possibilidade. Nada mais natural.