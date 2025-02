A vitória do Ceará e a derrota do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza perdeu em casa, em jogo de erros defensivos

Como esperado, o Ceará está na segunda fase da Copa do Brasil. Jogando com bom nível de concentração diante de um adversário notadamente bem mais fraco, o Alvinegro, sem dificuldade, fez 2 a 0 no Sergipe.

Com muito mais posse de bola, inteligência e autoridade técnica, o time de Léo Condé não deu qualquer possibilidade para o adversário até construir a vantagem definitiva. Fez um gol em cada tempo (ambos, curiosamente, aos 16 minutos) e apresentou alguns destaques individuais: Lourenço, Matheus Bahia e os autores dos gols, Pedro Henrique e Dieguinho, que entrou no segundo tempo.

O placar, inclusive, poderia ter sido mais dilatado pelas diversas chances criadas. De toda forma, foi mais do que suficiente para garantir a obrigatória passagem para a segunda fase, ganhar confiança e já acumular R$ 3,4 milhões em premiação na competição.

Terceira derrota seguida do Fortaleza, novamente por 2 a 1, desta vez para o Vitória, no Castelão. O time voltou a mostrar muita desorganização defensiva na Copa do Nordeste, nesta quarta, com erros coletivos e individuais, especialmente nos gols da virada da equipe baiana (Mosquito e Baralhas), quando Zé Welison e Bruno Pacheco falharam. Na frente, além do golaço de Lucero, a equipe até criou outras boas oportunidades, mas falhou em reter mais a bola no seu campo ofensivo. O Vitória teve muito mérito ao se posicionar melhor, mostrando mais organização e consciência tática. A leitura de jogo de Carpini foi superior em relação ao trabalho de Vojvoda e os três pontos bem merecidos. As vaias dos torcedores do Fortaleza foram prova disso.

Allanzinho é destaque do Ferroviário



As atuações de Allanzinho pelo Ferroviário estão chamando bastante atenção positivamente nesta temporada. Em 11 partidas até agora, foram nove participações diretas em gols (cinco tentos marcados e quatro assistências), protagonista absoluto da equipe neste início de ano.

Já viu? *

O TIME DA REDENÇÃO. Ótimo documentário mostra a construção da equipe de basquete masculino dos EUA para as Olimpíadas de Pequim-2008, quando foi medalha de ouro, após o fracasso nos Jogos de Atenas. As imagens exclusivas de bastidores e os excelentes depoimentos de atletas e treinadores fazem a diferença. Onde: Netflix

E a Liga dos Campeões?



1. Mbappé brilhou muito na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City por 3 a 1, nesta quarta-feira, garantindo a classificação da equipe branca para as oitavas da Liga dos Campeões. Os três gols do francês foram em jogadas construídas coletivamente, mostrando imposição enorme sobre a equipe de Guardiola.

2. Eu já vinha registrando por aqui o crescimento de Mbappé no Real, após um começo inseguro em terras espanholas. Mesmo um dos melhores atacantes do mundo viu a necessidade de mudar a postura e investir na adaptação tática. Feito isso, já são 28 gols na temporada.

3. Além do Real, outros sete times passaram: PSV, PSG, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Feyenoord, Benfica e Brugge. Eles se juntam a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa nas oitavas de final.