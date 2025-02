Entre os times da Série A, Ceará tem 2º melhor aproveitamento do ano; Fortaleza é o 8º

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Pedro Henrique comemora gol no jogo Ceará x Barbalha, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

Entre os times que vão disputar a Série A, o Ceará tem o segundo melhor aproveitamento na temporada 2025. São sete vitórias, um empate e uma derrota, gerando 81% dos pontos disputados. Apenas o Internacional-RS, com 83%, tem campanha melhor.

O Alvinegro, sob comando de Léo Condé, marcou fez 16 gols e sofreu cinco, saldo positivo de 11 tentos e está invicto em casa. A única derrota foi para o Náutico, nos Aflitos, confronto válido pela Copa do Nordeste.

Se o Ceará conquistou 22 pontos em 27 somados até agora, o Inter somou 20 em 24 disputados, com seis vitórias e dois empates. O terceiro melhor desempenho está com o Juventude-RS, com 19 pontos ganhos em 24 possíveis.

Já o Fortaleza, com seis vitórias e três derrotas, tem 67% de aproveitamento (18 em 27), oitavo melhor entre as equipes que vão participar da Série A 2025. O pior, por enquanto, é do Red Bull Bragantino, com 11 pontos somados em 10 partidas.