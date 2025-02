Fortaleza: erros individuais têm grande impacto na má fase

Foto: Lucas Emanuel/FCF Craque da temporada passada, João Ricardo teve começo ruim em 2025

Após seis vitórias seguidas, três derrotas por 2 a 1, as duas mais recentes, de virada. Assim está o caminho do Fortaleza na temporada 2025. Os triunfos conquistados por Ceará (Campeonato Cearense), Altos-PI e Vitória (ambos pela Copa do Nordeste) guardam muito mérito dos vencedores, mas também deméritos do Tricolor, que tem jogado mal coletivamente em todos os setores do campo, especialmente no sistema defensivo, permitindo muitas oportunidades.

No cenário atual, há outro fator fundamental e com impacto determinante no momento ruim do elenco: as falhas individuais agudas. Eu me refiro aos lances em que o adversário aproveita imediatamente um equívoco para mudar o placar.

Vamos aos fatos. Na derrota contra o Ceará, João Ricardo falhou na cobrança de falta de Mugni, originando o primeiro tento da partida. No encontro diante do Altos-PI, nova falha do goleiro (disparadamente o melhor do Brasileirão 2024) no primeiro gol e do lateral Tinga, no segundo. Contra o Vitória, ações extremamente erradas do volante Zé Welison e do lateral Bruno Pacheco terminaram em bola na rede. Dos seis gols sofridos, portanto, cinco falhas individuais diretas.

Evidentemente que futebol é coletivo e não se trata aqui de apontar culpados pela sequência ruim, até porque comissão técnica, diretoria e todo o elenco já assumiram as suas responsabilidades publicamente. A falta de concentração nos lances, entretanto, está evidente e tem colaborado bastante com os insucessos, afetando a confiança e criando também um efeito psicológico negativo.

Por outro lado, a capacidade de superar rapidamente esses erros é crucial, mas o poder de reação coletiva do Fortaleza não tem funcionado. Já ocorreu em outros diversos momentos sob a gestão de Vojvoda e em muitos deles a equipe conseguiu se sair bem. A diminuição das falhas de qualquer gênero em campo é fundamental, assim como a necessária reação imediata quando elas ocorrerem. É preciso trabalhar intensamente em tais correções.

O número que importa

Entre os times que vão disputar a Série A 2025, o Ceará tem o segundo melhor aproveitamento no ano. São sete vitórias, um empate e uma derrota, gerando 81% dos pontos disputados. A equipe fez 16 gols e sofreu cinco. Está invicta em casa.

Consistência foi a palavra usada por Léo Condé para avaliar a vitória do Ceará sobre o Sergipe, na primeira rodada da Copa do Brasil, na quarta-feira, 19. O técnico tem toda razão. Além da enorme autoridade diante de um adversário tecnicamente mais fraco, a equipe mostrou tranquilidade para fazer 2 a 0 e conseguir um resultado que terá impacto emocional positivo para as próximas rodadas da Copa do Nordeste e também nas semifinais do Campeonato Cearense.

Mais 3!

1. "Rodrygo é muito subestimado. Para mim, o jogador mais talentoso da equipe". Frase de Bellingham, meio-campista do Real Madrid, se referindo ao atacante brasileiro.

2. Victor Wembanyama, um dos mais talentosos jogadores da NBA, deve ficar de fora do restante da temporada. O francês do San Antonio Spurs foi diagnosticado com trombose venosa profunda no ombro direito.

3. Uma pena a derrota de Thiago Monteiro no Rio Open. O cearense tinha boas condições de avançar diante do taiwanês Chun Tseng. Brasil ficou sem representantes no torneio de simples.