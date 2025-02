Ceará também vai precisar se adaptar ao estilo de Pedro Raul

Foto: Daniel RAMALHO/VASCO No Vasco, em 2023, Pedro Raul fez 25 partidas e marcou nove gols

A contratação de Pedro Raul pelo Ceará, confirmada no fim de semana, não vai exigir apenas a adaptação do atacante ao time. Na mesma proporção, a equipe precisará entender a melhor forma para o centroavante render. Toco em tal ponto essencialmente porque, desde que chegou ao Alvinegro, Léo Condé não teve ninguém com as características do gaúcho.

Na Série B, a construção ofensiva do Ceará foi fincada na mobilidade oferecida, principalmente, por Erick Pulga e Saulo Mineiro, que também participavam das ações de ataque com gols e assistências, além de ajuda relevante na marcação. É assim que a equipe está acostumada a jogar, tanto que mantém as características neste início de 2025.

Com Pedro Raul, Condé e sua comissão terão à disposição um jogador com bem menos velocidade, mas dono de bom potencial para compensar investindo em presença de área, jogo aéreo e posicionamento na busca por finalizações. As transições rápidas e participações em contra-ataques não estão entre os pontos mais significativos do jogo do centroavante, mas ele pode se beneficiar do estilo de jogo do Ceará, que apresenta muito volume pelos lados. O treinador, portanto, terá tal missão, aguardando que o jogador também se mostre capaz de se integrar o quanto antes, mostrando energia e concentração.

Pedro Raul escolheu aceitar a proposta do Ceará para voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, como foi no Goiás em 2022, quando marcou 26 gols na temporada e provocou uma corrida pelos seus direitos econômicos. De lá para cá, não repetiu desempenho. Foi inconstante no Vasco e deveu futebol no Toluca-MEX e no Corinthians.

Ao contratar o atleta, a diretoria do Alvinegro deixa evidente ter convicção de que ele será uma boa solução para a posição e o atacante chega exatamente com essa pressão. O torcedor, que pediu por quase dois meses a chegada de um centroavante, está de olho e confiando que uma nova boa história pode ser construída. Nada mais natural.

Allanzinho se destaca e semifinais definidas no Cearense



Mais uma vez brilhou Allanzinho, desta vez no confronto que garantiu o Ferroviário, muito merecidamente, na semifinal do Campeonato Cearense. Na vitória sobre o Tirol por 3 a 0, no sábado, ele fez mais dois gols com oportunismo e categoria, chegando aos sete na temporada. Ferrão encara o Fortaleza.

A outra semifinal do Campeonato Cearense será entre Ceará e Maracanã, que venceu o Horizonte por 1 a 0, neste domingo, no inacreditável "gramado" do estádio Almir Dutra (é impossível entender como um jogo profissional ocorre neste tipo de piso). A classificação da equipe foi justa, não apenas porque venceu os dois jogos, mas pelo desempenho na competição.

Mais 3!

1. Campeonato Italiano, um dos mais disputados da atual temporada europeia, tem nova liderança, agora com a Inter (57 pontos), que venceu o Genoa por 1 a 0 na rodada do fim de semana. O Napoli foi derrotado por 2 a 1 pelo Como e perdeu a ponta da tabela (56 pontos).

2. O Feyenoord-HOL anunciou Van Persie como técnico. Ele estava fazendo campanha mediana no Heerenveen-HOL. Como jogador, foi um craque mundial.

3. Luka Doncic e LeBron James brilharam juntos na vitória do Lakers sobre o Denver, no sábado de NBA, por 123 a 100. Doncic fez 32 pontos, com 10 rebotes e sete assistências. LeBron: 25 pontos, nove rebotes e cinco assistências.