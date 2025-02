Maracanã x Ferrão: o jogo do milhão

Foto: Lenilson Santos/FAC Allanzinho, destaque do Ferroviário em 2024: 7 gols e 4 assistências

O destino do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil colocou frente a frente dois representantes cearenses, Maracanã e Ferroviário, que se enfrentam nesta quarta-feira, em Horizonte. São dois lados da mesma moeda. Teremos uma eliminação certa de um time local, mas por por outro ponto de vista, um deles vai avançar, arrecadando R$ 1 milhão pela vaga para a segunda fase do torneio (cada um já levou R$ 830 mil apenas pela participação).

A Copa do Brasil é a competição do país que mais bem paga proporcionalmente pelos seus confrontos, valores que ganham ainda mais relevância quando os clubes disputantes têm orçamentos limitados e passam sufoco financeiro.

Tomás Cardona deixa o Fortaleza

A saída de Tomás Cardona para atuar por empréstimo pelo Talleres-ARG é um movimento totalmente natural do atleta e do Fortaleza. O Tricolor tinha até então sete opções para a zaga e o argentino vinha perdendo espaço no elenco, especialmente com as chegadas de David Luiz e Gáston Ávila ao setor. Não considero ruim e nem ótima a passagem de Cardona em 2024. Se não brilhou, manteve um nível razoável nos 34 jogos realizados. De toda forma, ele quer jogar e mudar de clima será fundamental.

Ceará jogará sem Pedro Henrique contra o Maracanã

Com a ausência do suspenso Pedro Henrique no confronto do próximo domingo, contra o Maracanã, Léo Condé terá de pensar em uma nova formação para o ataque, incluindo a estreia de Pedro Raul, apresentado nesta terça-feira. O jogador estava treinando normalmente pelo Corinthians. Resta saber se o treinador entende que seja esse o melhor momento para a utilização do novo centroavante.

Campeonato Cearense com VAR a partir de agora

As seis principais partidas do Campeonato Cearense — as quatro semifinais e as duas finais — terão arbitragem de video. O custo está previsto pela Federação Cearense de Futebol.

Adversário do Ceará na Copa do Brasil sai nesta quarta

O Ceará vai conhecer seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, por volta das 22 horas. Será o vencedor do confronto entre Parnahyba-PI e Confiança-SE, marcado para ter início às 20 horas. Por ter um elenco melhor, o Confiança é favorito. Contando os jogos de ontem, hoje e amanhã, serão 26 partidas da primeria fase do torneio.

Já viu? *

CHUMBO: Made for Big Wave Surfing. Documentário de cerca de 40 minutos mostra o dia a dia da vida de Lucas Chumbo, brasileiro referência no surfe de ondas grandes, que agora também se equilibra entre o esporte e a aventura de ser pai. Onde: RED BULL TV

Mais 3!

1. Mirra Andreeva é um fenômeno do tênis feminino, daqueles raros de se ver. Aos 17 anos, está na 9ª colocação do ranking da WTA após vencer o torneio de Dubai no fim de semana. Joga demais.

2. Em guerra contra a arbitragem turca, José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, disse que o clássico contra o Galatasaray, segunda-feira passada (0 a 0), só foi bom porque o árbitro principal não era do país. Pegou mal.

3. Quem apitou a partida foi o esloveno Slavko Vincic. Por causa de tal fala, o Galatasaray promete levar o técnico português ao tribunais criminais, com acusações de racismo.