Seja sintético ou natural, gramado só precisa ser bom

Foto: Davi Rocha / Especial para O POVO Gramado do Castelão clicado no jogo Ceará x Mirassol, Série B 2024

Uma boa e rara iniciativa coletiva de importantes jogadores atuando no Brasil provocou novo debate sobre a qualidade dos gramados no futebol do País. Efetivamente são inúmeros campos de jogo em condições precárias e a discussão é muito necessária. É mais adequado fazer a substituição dos gramados ruins pelo sintético ou investir em melhoria, preservação e padronização dos gramados naturais?

A grama natural sempre foi a escolha tradicional. Desde que seja boa para o alto rendimento, proporciona um jogo mais técnico e seguro para os atletas, que reclamam do sintético por causa do impacto nas articulações e pela velocidade da bola. No entanto, a realidade dos gramados brasileiros preocupa.

Muitos estádios sofrem com falta de manutenção, buracos, desníveis, drenagem deficiente e desgaste excessivo, prejudicando o espetáculo e também aumentando o risco de lesões. Em contrapartida, o gramado sintético surge como alternativa viável, oferecendo durabilidade maior, menor custo de manutenção, qualidade o ano todo e possibilidade de outros eventos serem realizados no mesmo espaço.

Trazendo para o futebol local, apesar de a Sesporte já ter cogitado trocar o gramado do Castelão pelo sintético, jamais ocorreu porque Ceará e Fortaleza sempre foram — e continuam sendo — completamente contrários, até porque teriam de investir em sintéticos nos seus campos de treinamento.

As grandes ligas europeias rechaçam o sintético, mas garantem padrões rígidos e elevados de qualidade. No Brasil, a escolha entre natural e sintético precisa ser feita com base em critérios técnicos e estruturais, e não apenas financeiros. Há também de se levar em conta a ciência, porque não há ainda certeza que gramados sintéticos causem mais contusões na comparação com os naturais bons e os naturais ruins.

Neste cenário, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem papel fundamental e a obrigação de padronizar a qualidade. Por enquanto, a entidade nada faz. É imprescindível que adote medidas rigorosas, multando os clubes que não cumprirem um padrão mínimo exigido. Sem fiscalização e punição, a negligência tende a persistir, prejudicando a qualidade do futebol praticado no país.

Clubes e federações também devem adotar boas práticas. O que não tem cabimento é a negligência em relação aos campos esburacados e irregulares. Um exemplo recente, que até citei ontem aqui: semifinal do Campeonato Cearense entre Maracanã x Horizonte, no Almir Dutra, em Maracanaú. Um verdadeiro absurdo, colocando atletas em risco, obrigando-os a jogar devido à incapacidade de exigir boas condições de trabalho.

Salah: 51 participações em gols em 38 jogos



Melhor jogador do mundo na atualidade, Salah tem 51 participações em gols na temporada. São 38 jogos pelo Liverpool, com 30 gols e 21 assistências. O egípcio tem jogado uma barbaridade.

Mais 3!

1. João Fonseca despencou dez posições no ranking da ATP após ser eliminado na 1ª rodada do Rio Open. Ainda assim, na posição 78, é o tenista mais bem colocado do Brasil.

2. Apenas três times passaram de 40 vitórias na temporada da NBA, por enquanto: Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics.

3. Sábado de Carnaval com semifinal Ferroviário x Fortaleza no PV. Imagine a alegria de quem mora na região com o aguardado encontro entre os blocos e os torcedores, eventos marcados para o mesmo horário.