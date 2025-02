Erick Pulga brilha na Libertadores em classificação do Bahia

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Erick Pulga - Bahia x The Strongest (25/02/2025) - 2ª fase da CONMEBOL Libertadores

O início de Erick Pulga no Bahia já era excelente e ficou ainda melhor após a classificação do Tricolor para a terceira fase da Libertadores, nesta terça-feira.

O atacante, ex-Ceará, além uma grande chance criada, três finalizações e 92% de acerto nos passes, deu duas assistências para Ademir marcar diante do The Strongest (vitória por 3 a 0) e agora soma oito participações diretas em gols na temporada. São quatro tentos marcados e quatro assistências, mostrando que segue a boa fase mostrada no Alvinegro em 2024.

Pulga participou de oito partidas até agora sob o comando de Rogério Ceni (que o elogiou bastante durante a pré-temporada na Espanha), mas nem todos como titular, até porque tem sido poupado. No total, foram 521 minutos em campo, média alta e muita efetiva de uma participação direta em gol a cada 65 minutos.

O jogador marcou uma vez contra Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste) e diante do Jequié (Campeonato Baiano), além de dois gols no confronto diante do América-RN, nesta quarta-feira, 12 (Copa do Nordeste). As assistências foram contra o Colo-Colo, também pelo Estadual e agora na Libertadores.

Na temporada passada, Pulga marcou 22 gols em 51 partidas pelo Ceará. Foi tal desempenho que lhe garantiu a transferência para o Bahia por R$ 18.8 milhões, com quem assinou contrato por cinco anos.