Limitação do Castelão: Ceará e Fortaleza foram pegos de surpresa

Foto: FCO FONTENELE Vista aérea da Arena Castelão

Por mais que Ceará e Fortaleza soubessem que a questão da qualidade do gramado do Castelão nunca tivesse saído da pauta, os clubes não imaginavam que a Sesporte publicaria uma portaria decidindo pela limitação do uso do estádio. Agora — pelo menos enquanto a medida continuar — as partidas só poderão ser jogadas com intervalo mínimo de 66 horas.

Imediatamente após a decisão, os dirigentes de Alvinegro e Tricolor já ficaram em contato constante, na busca por uma solução amigável para o calendário, inclusive aproveitando o bom momento no relacionamento entre ambos, cenário que certamente beneficia o futebol cearense.

O que irritou profundamente o Governo do Estado foi a marcação de cinco jogos em um período de sete dias no Castelão (2, 5, 6, 8 e 9 de março). A portaria, portanto, foi uma demonstração de pressão diante do que os administradores da praça esportiva entenderam como falta de planejamento adequado, justamente na tentativa de preservação do gramado, que tem sofrido constantemente com críticas por sua qualidade.

Pelo lado dos clubes, o susto terá de ser substituído, inicialmente, pela transferência de confrontos para o PV. Por enquanto, Ceará e Fortaleza entendem que vão conseguir alcançar uma solução sem necessidade de discussão, até porque tal sequência de partidas seguidas diminuirá a partir do fim do Campeonato Cearense e da primeria fase da Copa do Nordeste.

Vexame do Sport na Copa do Brasil



Na Série A e com altos investimentos, o Sport deu enorme vexame e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, para o Operário de Várzea Grande-MT. Foi a quinta eliminação do time do Recife na fase inicial do torneio nos sete anos mais recentes.

Grande fase de Pulga no Bahia

O início de Erick Pulga no Bahia já era excelente e ficou ainda melhor após a classificação do Tricolor para a terceira fase da Libertadores, na terça-feira.

O atacante, ex-Ceará, além uma grande chance criada, três finalizações e 92% de acerto nos passes, deu duas assistências para Ademir marcar diante do The Strongest (vitória por 3 a 0) e agora soma oito participações diretas em gols na temporada.

São quatro tentos marcados e quatro assistências em oito partidas (521 minutos em campo). O bom futebol que mostrou no Ceará em 2024 segue firme.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Luka Doncic brilha em reencontro com Mavericks



1. Luka Doncic brilhou no reencontro diante do Dallas Mavericks, vitória por 107 a 99. Foram 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências contra o time que chocou o mundo esportivo ao decidir pela sua saída para o Los Angeles Lakers.

2. Chamou atenção o nível alto de concentração do esloveno em quadra, principalmente diante de todo cenário criado pela troca com Anthony Davis. Após a partida, soubemos o que ele sentiu: "Feliz que acabou".

3. O aspecto mental no esporte é parte extremamente importante do desempenho em alto nível. Luka disse que foi muita emoção e pouco sono antes do confronto. Ainda assim, foi bem demais. Não por acaso, é um dos melhores jogadores de basquete do planeta.