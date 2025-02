Fortaleza: pressão e críticas desmedidas

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021

O Fortaleza volta a campo neste sábado, diante do Ferroviário, primeiro confronto da semifinal do Campeonato Cearense, sob forte pressão de boa parte da torcida. Após três derrotas seguidas e jogando mal em todos os setores do campo — não faltaram erros coletivos e individuais, é algo evidente — as justas críticas, entretanto, ganharam proporção equivocada.

A insatisfação, totalmente desmedida, faz crer que o clube vive estágio de terra arrasada, como se a temporada estivesse completamente comprometida. O cenário é ainda mais distópico porque o clube entrou em campo apenas nove vezes em 2025, ou seja, é o começo do ano futebolístico, uma obviedade não percebida.

De repente, como que por encanto, só há três formas de o Fortaleza voltar aos eixos na cabeça dos impacientes torcedores: dispensas em massa, contratações pesadas em praticamente todas as posições e a promoção de atletas das categorias de base. São as brilhantes soluções imediatas apontadas a todo momento e que resolverão obrigatoriamente todos os problemas apresentados até então.

A reflexão do contexto, contudo, se faz necessária. O técnico Juan Pablo Vojvoda está pela quinta temporada seguida no clube, o que é um sinal de estabilidade e confiança no competente trabalho. Além disso, o atual elenco ainda conta com a grande maioria dos atletas que ajudaram o clube a conquistar a excelente campanha do quarto lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Fortaleza não está eliminado de nenhuma competição e a temporada está longe de estar perdida. As ferramentas para a evolução da equipe estão todas presentes. Esse mesmo elenco, inclusive, já se livrou de situações muito piores, quando já era comandado pela atual comissão técnica. Ter uma torcida exigente é importante para qualquer clube, mas, apesar da frustração e, claro, da necessidade das melhorias técnicas, táticas e de energia em campo, uma boa dose de serenidade e apoio das arquibancadas é fundamental.

Bolada para o Maracanã



Com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Maracanã garantiu um acumulado de R$ 1,83 milhão no torneio. O técnico Júnior Cearense confirmou: elenco e comissão técnica ficarão com uma porcentagem do valor pelo desempenho, tudo acertado com a diretoria antes da competição começar.

Ceará encara o Confiança

O Ceará já sabe: vai enfrentar o Confiança-SE na segunda fase da Copa do Brasil, adversário bem mais complicado do que o conterrâneo Sergipe, time que o Alvinegro eliminou na primeira rodada, vencendo por 2 a 0.

As equipes, curiosamente, já se cruzaram nesta temporada. Era a primeira fase da Copa do Nordeste, empate por 1 a 1, na Arena Castelão, dia 12 de fevereiro. Naquela oportunidade, o Alvinegro desperdiçou uma série de chances para definir a partida e acabou deixando dois pontos pelo caminho. Lição repetida para ser aprendida.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Disputa pela artilharia da temporada



1. Ex-Fortaleza, Guilherme, atualmente no Santos, é o artilheiro da temporada no Brasil até agora: 10 gols.

2. Hulk, do Atlético-MG e Alisson Farias, do Tombense, marcaram oito. Allanzinho, do Ferroviário, tem sete.

3. Já entre os clubes que vão disputar a Série A, os melhores ataques são do Flamengo e do Bahia: 28 gols.