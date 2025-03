Ceará e Fortaleza: os desafios no retorno após 10 dias só em treino

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Todas atenções no domingo, no Castelão, estarão em Pedro Raul

Após 10 dias treinando (atuaram no dia 19 do mês passado), Ceará e Fortaleza voltam aos jogos oficiais neste fim de semana e como amplos favoritos nas partidas de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Os momentos dos rivais, entretanto, são bem diferentes.

No sábado, no PV, o Fortaleza encara o Ferroviário e, para além da busca pelo resultado, tem como obrigação mostrar bem mais qualidade. Apenas vencer não vai bastar. Com inúmeros problemas técnicos e táticos nas três derrotas recentes, evoluir é fundamental. O time errou muito individualmente e mostrou desorganização defensiva comprometedora. Os resultados dos treinamentos precisam aparecer agora.

O Ceará também é bastante favorito diante de um desfalcado Maracanã, no domingo, no Castelão. O Alvinegro está invicto faz sete jogos, com seis vitórias no período. Ainda é momento de organizar a equipe, mudada completamente do ano passado para cá. Foram 18 contratações entregues para Léo Condé, que tem privilegiado justamente a criação do entrosamento.

Ainda assim e apesar do necessário respeito diante de adversário, a obrigação absoluta de classificação é da equipe que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Saber lidar com tal pressão faz parte do processo. Já regularizado, Pedro Raul deve jogar, só não se sabe se vai começar como titular ou entrar no decorrer da partida.

Copa do Brasil: 7 da Série A avançaram, 2 caíram



Dos nove times da Série A que disputaram a primeira fase da Copa do Brasil, sete passaram: Ceará, Vitória-BA Grêmio-RS, Bragantino-SP, Fluminense-RJ, Vasco-RJ e Atlético-MG. Dois foram eliminados surpreendentemente: Sport-PE, que perdeu para o Operário-VG-MG e o Juventude-RS, derrotado pelo Maringá-PR.

Ainda sobre a Copa do Brasil, dos 80 que iniciaram, 40 times já foram eliminados nos confrontos iniciais e a segunda fase terá agora outros 20 embates (em jogo único), todos já definidos por sorteio anterior, incluindo Ceará x Confiança e Maracanã x Ceilândia. Desta segunda fase, os 20 vencedores se unem aos 12 pré-classificados para formar os dois potes do sorteio. A partir da terceira fase, são partidas de ida e volta.

Já viu? *

Saudi Pro League: Kickoff. Em seis episódios, a série documental (traduzida para o Brasil como Os Craques da Arábia Saudita) mostra as mudanças e o crescimento do principal campeonato de futebol da Arábia Saudita, agora lotado de atletas com apelo mundial e recebendo salários astronômicos, como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. O país, vale lembrar, será sede da Copa do Mundo de 2034. Onde: Netflix

Bia Haddad em momento ruim



1. Não é boa a fase da melhor tenista do Brasil. Bia Haddad (17ª do ranking) perdeu na estreia do WTA 500 de Mérida (México), quinta passada, para Rebecca Sramkova (40ª).

2. Foi a quarta derrota seguida de Bia em 2025. Depois da eliminação no Australian Open, caiu também nas primeiras rodadas do WTA 500 de Dubai e do WTA 1000 de Doha.

3. A jogadora tem mostrado queda de confiança, incapacidade de vencer os pontos decisivos e irritação acima do normal em quadra. Talento ainda tem de sobra.