Ceará já pode pensar na final do Campeonato Cearense

Foto: FERNANDA BARROS Mugni tem feito ótima temporada 2025 pelo Ceará

O favoritismo do Ceará diante do Maracanã foi concretizado neste domingo, vitória por 3 a 0 na primeira partida entre eles da semifinal do Campeonato Cearense. Além da enorme e praticamente definitiva vantagem, o desempenho do time do técnico Léo Condé não deixou dúvidas do tamanho da superioridade, por mais que a equipe de Maracanaú não tenha feito uma partida ruim, especialmente no primeiro tempo, quando equilibrou as ações e poderia, inclusive, ter aberto o placar.

Todos os setores do Ceará funcionaram adequadamente quando necessário e diversos destaques individuais apareceram, casos de Mugni, Matheus Bahia, Fernando Sobral, Lourenço e Pedro Raul. O argentino foi o melhor em campo. Além de um golaço e uma assistência para o gol de Marllon, liderou o rimo de jogo e o controle das ações ofensivas da equipe, retrato de uma ótima temporada até aqui.

A estreia de Pedro Raul também merece destaque. Entrou na segunda etapa mostrando boa dinâmica e movimentação. Além da assistência para Mugni, típica jogada de pivô, bateu bem o pênalti para definir o placar. O Ceará já pode planejar a final do Campeonato Estadual.