Ferroviário foi superior ao Fortaleza na primeira semifinal do Estadual

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Allanzinho, atacante do Ferroviário, com a bola dominada enquanto Tinga, defensor do Fortaleza, o cerca

Na primeira semifinal do Campeonato Cearense, no sábado, Fortaleza e Ferroviário protagonizaram um empate sem gols que refletiu méritos e fragilidades, mas revelou mais problemas para o Fortaleza, notadamente dono de um elenco bastante superior ao adversário e que foi dominado taticamente pelo Tubarão.

O time de Vojvoda, depois de 10 dias de treinamento, entrou em campo com um sistema tático 3-5-2, buscando controle e amplitude, mas acabou sofrendo com os contra-ataques do Ferroviário, que encontrou espaços perigosos ao longo da partida.

No primeiro tempo, o Fortaleza acertou a trave duas vezes (com Mancuso e Brenno Lopes), mas teve pouca intensidade e bastante desorganização a partir dos 25 minutos. Já o Ferrão conseguia espaços em velocidade (Allanzinho se destacou), principalmente pelo lado esquerdo e foi assim que criou quatro ótimas ações ofensivas, esbarrando na falta de tranquilidade para abrir o placar.

No segundo tempo, o Ferroviário cresceu e mostrou ainda mais organização, trabalho interessante do técnico Zorro, que impôs uma boa marcação ao adversário, sem deixar de criar na frente. Ciel teve duas chances claríssimas e Joao Vitor acertou a trave, além das iniciativas em velocidade, que continuaram. O Fortaleza, lento, só foi incomodar ofensivamente em dois chutes de fora da área e após os 30 minutos, muito pouco para quem treinou por 10 dias e tinha necessidade de mostrar melhora no desempenho após três derrotas seguidas, com atuações ruins.